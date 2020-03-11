В Самарскую область с официальным визитом прибыл посол Танзании

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Деловой визит посла Танзании в Самарскую область станет следующим шагом в развитии партнерских отношений, основа которых была заложена в ходе совместного участия представителей Танзании и Самарской области в саммите «Россия – Африка» в 2019 году в Сочи, проведенном по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере и сфере образования.«От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Правительства Самарской области позвольте поприветствовать Вас на самарской земле. Ваш визит является значимым событием для нашего региона. Надеюсь, что он послужит конструктивному взаимодействию между Самарской областью и Танзанией в самой долгосрочной перспективе», - обратился к гостям региона Виктор Кудряшов.Дипломатические отношения России и Танзании имеют более чем полувековую историю и носят стабильный, дружественный характер. Наши страны взаимодействуют в сфере межпарламентских и политических связей, в области сельского хозяйства и продовольствия, оказания гуманитарной помощи.Танзанию и Самарскую область связывают торговые отношения. Например, в 2018 году объем внешнеторгового оборота составил 4,6 миллионов долларов и был представлен экспортом удобрений (3,5 млн. долл. США) и зерна (1,1 млн. долл. США). Стороны выразили надежду, что итогом визита и запланированных в его рамках переговоров с представителями бизнеса станет увеличение объемов торгового оборота и реализация новых проектов.«Уверен, что добрые дружественные отношения между нашими странами, безусловно, перерастут в успешный проект в сфере бизнеса и торговли. Наш регион имеет тесные связи со многими африканскими странами. 135 стран являются торговыми партнерами Самарской области, среди них много стран из Африки. В процессе взаимодействия с «Деловой Россией», крупнейшей организацией, которая объединяет предпринимателей Российской Федерации, Самарской области, на уровне бизнес-контактов предприниматели смогут узнать о новых возможностях работы на африканском континенте.Мы рассчитываем, что в ходе нашей встречи и общения с «Деловой Россией» мы найдем дополнительные точки соприкосновения для увеличения этого показателя. Например, компания Тяжмаш из города Сызрань успешно строит гидроэлектростанции в странах Африки. Может быть, это будет интересно и для Вас», - отметил председатель Правительства.Планируется, что в рамках визита делегация Танзании посетит завод «АвтоВАЗ», технопарк «Жигулевская долина», Особую экономическую зону «Тольятти». Это позволит гостям получить более полное представление о промышленном потенциале Самарской области.В связи с тем, что Правительство Танзании заинтересовано в развитии индустриального потенциала своей страны, знакомство с этими объектами имеет большое значение для африканской республики как пример успешной реализации проектов по привлечению инвесторов.Еще одно ключевое направление сотрудничества – образование. Самарская область является крупным научным и образовательным центром. В регионе работают около 60 высших научных заведений и семь научно-исследовательских институтов Российской Академии Наук.«В сентябре текущего года в Самарской области планируется проведение большого форума «Высшее образование – лидер международной кооперации новой формации», участие в котором уже подтвердили восемь африканских стран. Я знаю, что в Ваш адрес было направлено приглашение на этот форум. По моей информации, Вы его приняли, за что хочу Вас поблагодарить. Мы хотели бы, чтобы по результатам форума, который пройдет в сентябре, студенты из Танзании начали учебу в наших университетах. Это могут быть технические, медицинские, экономические специальности. Правительство Самарской области будет этому способствовать», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Посол Республики Танзания выразил признательность за гостеприимство и возможность лучше познакомиться с регионом. Кроме того, представитель Объединенной Республики от лица всего народа Танзании выразил благодарность за поддержку и дружеское участие, которые наша страна неоднократно проявляла на протяжении более чем 60-летней истории взаимоотношений между государствами.«Мы будем рады изучить возможности для взаимного сотрудничества, - сказал Симон Марко Мумви. - Наша миссия в ходе этого визита - познакомиться с потенциалом ведения бизнеса в Самарской области и рассказать вашему бизнес-сообществу об инвестиционных возможностях Танзании».Важно отметить, что в 2018 году на базе Самарского государственного экономического университета создан Центр изучения стран Азии и Африки, который будет готовить аналитические материалы для работы на африканском направлении, передает пресс-служба облправительства.