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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области в 2020 году 940 семей переедут в новые квартиры

12 февраля 2020 18:39
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До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания.
В Самарском регионе продолжается реализация мероприятий, направленных на расселение аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Курирует мероприятия нацпроекта – региональный Минстрой.
К реализации нацпроекта в муниципальных образованиях Самарской области приступили в 2019 году. План по расселению аварийного жилья на 2019 год в регионе перевыполнен практически в полтора раза: план 2019 года – 4,6 тыс. кв. м, фактически расселено 7,1 тыс. кв. м. В новые квартиры из аварийного жилья переехали 169 семей (330 граждан). В рамках первого этапа заключено 233 муниципальных контрактов на приобретение 746 квартир.

В 2020 году регион будет наращивать темпы работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется выполнение целевых показателей проекта расселения аварийного жилого фонда, пятикратно превышающих аналогичные показатели 2019 года. В 2020 году в регионе в новые квартиры из 33 тысяч квадратных метров аварийного жилья переедут 940 семей (в сравнении: 167 семей в 2019 году).

До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания, общей площадью 374,8 тыс.кв.м.

«Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, - сказал Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. - Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни», передает пресс-служба облправительства.
 
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Комментарии


Политика региона
12 февраля 2020  18:39
До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания.
В Самарской области в 2020 году 940 семей переедут в новые квартиры
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