В Самарской области в 2020 году 940 семей переедут в новые квартиры

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К реализации нацпроекта в муниципальных образованиях Самарской области приступили в 2019 году. План по расселению аварийного жилья на 2019 год в регионе перевыполнен практически в полтора раза: план 2019 года – 4,6 тыс. кв. м, фактически расселено 7,1 тыс. кв. м. В новые квартиры из аварийного жилья переехали 169 семей (330 граждан). В рамках первого этапа заключено 233 муниципальных контрактов на приобретение 746 квартир.В 2020 году регион будет наращивать темпы работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется выполнение целевых показателей проекта расселения аварийного жилого фонда, пятикратно превышающих аналогичные показатели 2019 года. В 2020 году в регионе в новые квартиры из 33 тысяч квадратных метров аварийного жилья переедут 940 семей (в сравнении: 167 семей в 2019 году).До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания, общей площадью 374,8 тыс.кв.м.«Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, - сказал Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. - Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни», передает пресс-служба облправительства.