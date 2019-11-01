В Самаре состоялось заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в СО и областной антинаркотической комиссии

111

Был рассмотрен вопрос «О ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Этот вопрос уже выносился на совещание, и сегодня стало известно, как выполняются ранее данные поручения.Так, Государственная жилищная инспекция Самарской области (ГЖИ) усилила контроль за формированием фонда капитального ремонта, а также количество проверок на ремонтируемые объекты, в том числе по обращениям граждан. Кроме того, решением Правительства Самарской области теперь Региональный оператор ежеквартально отчитывается о своей деятельности.Региональным оператором обеспечено обязательное участие представителей общественных советов микрорайонов и собственников помещений при организации приемки выполненных работ.В фонде усилена финансовая дисциплина – введён жесткий порядок оплаты выполненных работ, согласно которому оплату подрядные организации получают строго по хронологии подписания актов выполненных работ.Приняты дополнительные меры к взысканию обязательных платежей и задолженности по взносам в Фонд капитального ремонта, в том числе в судебном порядке. Региональным оператором подготовлено более 7,5 тысяч исков. Размер задолженности по уплате взносов уменьшился. Только с начала т.г. взыскано почти 63 млн. рублей. До конца года будет подано ещё 30 тысяч исковых заявлений на общую сумму более 310 млн. рублей.В связи с обращениями граждан на качество проведённого капитального ремонта были организованы проверки с привлечением Росфинмониторинга, надзорных и налоговых органов. Были проведены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по капитальному ремонту по договорам подряда. Выявленные факты стали основанием для возбуждения 6 уголовных дел в отношении представителей подрядных организаций, ещё 2 материала находятся на рассмотрении.Всего за весь период реализации программы на территории области отремонтировано 3834 многоквартирных домов.«Первоочередная задача фонда – обеспечить доверие со стороны граждан и добросовестных подрядчиков. Финансовые проблемы, связанные с выполнением огромных объёмов работ без каких-либо компенсаций из регионального бюджета, обоснованные претензии к качеству по многим объектам, коррупционные скандалы, связанные с деятельностью прежнего руководства Фонда, безусловно такое доверие подорвали. Но сейчас это уже в прошлом», — подчеркнул председатель Правительства Самарской области В. Кудряшов.«По требованию Правительства области введен жесткий порядок оплаты выполненных работ исходя из очерёдности их приемки, введена обязанность подрядчиков по страхованию ответственности за выполнение ремонтов ненадлежащего качества, в случае нарушения требований по качеству они несут финансовые потери и должны либо исправить ситуацию в рамках гарантии, либо фонд это сделает сам с взысканием финансовых санкций. Дефицит денежных средств фонда, возникший из-за отсутствия компенсации за ранее выполненные работы ни в коем случае не будет перекладываться на население области. В 2019 году из регионального бюджета на эти цели направлено 775 млн.руб., аналогичная сумма предусмотрена и в 2020 году. Фонду будут компенсированы расходы на оплату комиссий банкам, почтовые расходы, оплату госпошлины по судебным делам, то есть все то, что нельзя финансировать из взносов населения. Второй год подряд уровень собираемости средств фонда капремонта увеличивается за счёт взыскания задолженности прошлых лет, а за весь период процент сбора превышает 90%. В ближайшие 2 года предстоит выполнить большой объём работ по капитальному ремонту и меры, предпринятые по укреплению его финансовой устойчивости и оптимизации управления, будут способствовать успешному решению этой задачи», — уверен министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.Участники совещания также обсудили, как в регионе реализуется Стратегия противодействия экстремизму. Одним из наиболее важных направлений работы в сфере профилактики экстремистских проявлений остается контроль за состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений.В настоящее время в Самарской области проживают люди более 150 национальностей. Зарегистрированы и осуществляют постоянную деятельность свыше 120 национальных общественных объединений (в том числе 55 национально-культурных автономий). В регионе 86% населения исповедуют христианство, 8% — ислам, 6% — другие религии. Всего зарегистрировано 660 религиозных организаций, среди них православные (445), мусульманские (96), протестантские (90), иудейские (9) и др.Правительство области поддерживает конструктивную деятельность национальных общественных объединений региона. Данная работа позволяет сохранять стабильной ситуацию. На территории области конфликтов на почве межнациональной ненависти и вражды не зарегистрировано.Самарская область по миграционной привлекательности занимает 1 место в Приволжском федеральном округе. Регион не только привлекает иностранных граждан, но и является транзитным центром для жителей других стран к местам трудовой деятельности.Большая работа по профилактике экстремистских проявлений, предупреждению конфликтов на национальной почве проводится среди молодёжи. На базе образовательных организаций в рамках разъяснительной работы среди молодёжи и подростков о негативных аспектах деятельности деструктивно настроенной оппозиции организовано более 700 мероприятий с участием заинтересованных органов, в которых приняли участие более 400 тыс. обучающихся.Ещё на совещании был рассмотрен вопрос повышении эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения относится к числу важнейших направлений государственной политики.В целом на дорогах области отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших в них. Наибольшее число ДТП приходится на самые крупные городские округа Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск. В тоже время в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулёвск, Октябрьск, Отрадный отмечено снижение количества ДТП.На сегодняшний на аварийно-опасных участках дорог регионального значения выполнено 60 мероприятий по повышению безопасности, до конца ноября будут завершены все 73 запланированных мероприятия. На аварийных участках местных дорог до конца года должны быть реализованы 333 мероприятия по повышению безопасности движения, на сегодня выполнены 125 из них.В настоящее время группировка комплексов фото и видеофиксации, развёрнутая на дорогах региона, насчитывает 587 штук, большая часть из которых установлена в г.о. Самара. Вся информация, зафиксированная комплексами, поступает в ГИБДД Самарской области.За 9 месяцев т.г. комплексами фото и видеофиксации было вынесено и направлено собственникам 2 704 тыс. постановлений об административных правонарушениях, что на 11% больше АППГ. Все средства, поступившие в виде штрафов в Дорожный фонд Самарской области, были направлены на ремонт и содержание региональных дорог.По данным статистики на перекрёстках, где установлены дорожные камеры, зарегистрировано снижение количества ДТП и пострадавших в них.В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года группировка комплексов фото и видеофиксации на дорогах региона будет увеличена на 219 единиц.«Благодаря реализуемому комплексу мер ситуация на дорогах меняется. По сравнению с прошлым годом на 8,8% сократилось число ДТП. Но нельзя успокаиваться, проблем ещё достаточно много. Мы сегодня выявили «болевые» точки, в том числе и отсутствие взаимодействия между ГИБДД и отдельными муниципалитетами. До конца года есть немного времени, чтобы исправить ситуацию, а потом будем принимать дисциплинарные меры», — сказал В. Кудряшов.В рамках заседания антинаркотической комиссии Самарской области был рассмотрен вопрос проведения комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.По информации министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, в губернии отмечается положительная динамика большинства показателей, характеризующих состояние борьбы с наркотизацией населения. В 2018 году в регионе зарегистрировано снижение наркопотребления на 15,3% (к уровню 2017 года). По итогам шести месяцев 2019 года в регионе больны наркоманией – 155 человек на сто тысяч населения (АППГ – 159 человек на сто тысяч населения). Показатель первичной заболеваемости наркоманией за шесть месяцев 2019 года в регионе 5,2 на сто тысяч населения (АППГ – 7 на сто тысяч населения).Медицинская помощь людям, больным наркоманией, оказывается в трёх областных диспансерах и 31 наркологическом кабинете центральных городских и районных больниц. Реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях. За 9 месяцев т.г. число лиц, получивших реабилитационную помощь, снизилось на 34%. Это связано со снижением числа зарегистрированных потребителей наркотиков. Вместе с тем растёт число лиц, успешно прошедших реабилитацию. Если в 2018 году до конца прошли реабилитационные мероприятия 56% граждан, то в этом году – 93%, передает пресс-служба облправительства.