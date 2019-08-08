В России запретят работать в такси с иностранными правами

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Кроме того, в черный список попадут водители, имеющие судимость за особо тяжкие преступления. Запретят заниматься таксомоторной деятельностью и водителям, лишенным прав в течение последнего года.Если законопроект будет одобрен, регионы получат право вводить дополнительные меры по аттестации водителей. Речь идет о проверке знания дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры города или региона. Кроме этого, в автомобилях такси в обязательном порядке появятся тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.Что касается юрлиц, то для получения разрешения на таксомоторную деятельность компаниям необходимо будет представить справку о наличии парковочных мест, а также документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров водителей. Агрегаторы будут нести ответственность перед пассажиром за передачу заказа таксисту, не имеющему соответствующего разрешения.Ранее стало известно, что в России уже в ближайшее время могут создать черный список таксистов. В него будут вносить водителей, на которых поступают жалобы, в том числе на агрессию. Создание такого списка должно быть консолидированным решением таксомоторных компаний и агрегаторов.