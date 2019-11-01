В Минпромторге РФ поддержали предложения Самарской области по подготовке к юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ
1 ноября 2019 21:31
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Напомним, с первых дней в должности главы региона Дмитрий Азаров приступил к системной работе по обоснованию мероприятий плана, поиску источников финансирования для каждого внесенного в него объекта. Была проделана огромная работа по подготовке необходимой документации, в том числе, по строительству социальных объектов, благоустройству территорий. За короткий срок губернатору удалось добиться поддержки со стороны федерального центра в реализации разработанного плана мероприятий, а также найти источники финансирования по целому ряду объектов.
Сегодня ПАО «АвтоВАЗ» является ключевым предприятием не только для Тольятти, но и для Самарской области, страны в целом. Наш регион обеспечивает около 25% производства автомобилей в стране. ПАО «АВТОВАЗ», при активной поддержке со стороны Правительства региона, федеральных властей и лично Президента страны Владимира Путина, уверенно движется вперед, занимая лидирующее позиции на автомобильном рынке – доля компании сегодня составляет 21%. В этом году начаты продажи LADA Vesta Sport, новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, универсала LADA Granta Cross, LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией.
В рамках заключенного в декабре 2018 года специального инвестиционного контракта будет разработано 7 новых моделей бренда LADA с целевым объемом инвестиций 70 млрд рублей. Кроме того, согласно условиям документа АВТОВАЗ принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Глава региона подчеркнул, что сегодня Тольятти является лидером экономического роста региона: в городе открываются новые производства, создаются рабочие места, благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, строятся социальные объекты. «Подготовка к 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ является для нас одним из приоритетов», – отметил Губернатор. По решению Дмитрия Азарова 2020 год объявлен в Самарской области годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Автоград в юбилейный год получит дополнительные средства из областной казны.
Говоря о программе подготовки к юбилею, глава региона отметил, что те объекты, которые были включены в план, имеют высочайшую востребованность в городе. Каждый пункт плана мероприятий был предварительно обсужден с городским сообществом и получил поддержку со стороны жителей Автограда.
Целый ряд принятых ранее решений уже претворяется в жизнь. Так, в Тольятти завершается строительство двух поликлиник, легкоатлетического манежа, выставочного зала со сквером. Строится ФОК «Союз» для СДЮСШОР №8, начинается возведение спорткомплекса «Акробат» для СДЮШОР №9.
Кроме того, в следующем году начнется строительство школы на 1600 учеников, объявлен конкурс на проектирование еще одного учреждения на 630 мест. Для самых юных жителей Тольятти уже в этом году запланировано введение в эксплуатацию трех новых детских садов.
Кроме того, серьезный импульс экономическому развитию даст мост через Волгу и дорога, которая будет построена в обход Тольятти в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на софинансирование объекта. Е:ще одно важное соглашение, подписанное с РЖД по строительству железнодорожной ветки до ОЭЗ «Тольятти», также будет способствовать привлечению отечественных и зарубежных инвесторов на площадку, а значит – созданию новых рабочих мест.
«Таких преобразований в Автограде не было очень давно. Претворить их в жизнь нам позволяют национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Дмитрий Азаров.
Особое внимание участников рабочей группы глава региона обратил на необходимость дополнительного финансирования реконструкции набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти, а также реконструкции муниципального театра «Колесо». Кроме того, поддержка на федеральном уровне требуется для проведения чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia «АВТОПРОМ-2020». Он в пройдет в Тольятти в следующем году. Все предложения, выдвинутые губернатором, были поддержаны руководством Минпромторга России.
Губернатор выразил надежду в том, что юбилей предприятия, которое на протяжении пяти десятилетий является гордостью всей страны, вместе с тольяттинцами отпразднует и вся Россия.
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