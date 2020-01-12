В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"
12 января 2020 22:01
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Ранее Чубаров, который также является главой "Меджлиса крымскотатарского народа" (Запрещенная в России экстремистская организация), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
По словам Паниной, предложение Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу".
"Вместо того чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках", - сказала Панина РИА Новости.
Депутат заявила, что хан Девлет-Гирей был не самым успешным военачальником, потерпевшим в 1572 году, всего через год после нападения на Москву, сокрушительное поражение в битве при Молодях, где погибло 90% его армии.
Политик отметила также, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины.
"Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти "юбилеи"? - задалась вопросом Панина.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал "переименовать" полуостров.
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