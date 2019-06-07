Рогозин предложил Китаю сотрудничество по лунной станции и дистанционному зондированию Земли
7 июня 2019 23:26
74
"Давно пора приземлить идеологию и объяснить, что мы имеем в виду под этой лунной базой. Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", - сказал Рогозин.
Роскосмос намерен связать миссию "Луна-26", которую планируется запустить в 2023 году, с китайским лунным проектом. "Этот аппарат может сочетаться с работами наших китайских друзей. Надо с чего-то начать", - отметил гендиректор госкорпорации.
Рогозин также напомнил о сотрудничестве РФ и Китая в области навигационных услуг - систем ГЛОНАСС и китайской Beidou. "Китай разворачивает свою навигационную систему, есть смысл не только делать в Китае чип-сеты для ГЛОНАСС, а сделать во всех мобильных устройствах, навязывать совместный стандарт наших двух орбитальных навигационных группировок", - сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса также сообщил, что необходимо решить вопрос по независимости РФ в создании электронной компонентной базы. "У Китая хорошая микроэлектроника, но зачем нам создавать то, что уже создано? Мы можем создавать дизайн-центры, у нас очень талантливые ребята. Нужно сделать несколько дизайн-бюро и печатать готовую продукцию, оснащая приборостроение Китая и России", - отметил он.
"Мы готовы выйти на совместный бизнес, вплоть до создания совместной группировки дистанционного зондирования Земли и взять в этом рынке свою совместную долю - вплоть до того, чтобы создать совместных операторов, которые могли бы коммерциализировать результаты высокодетальной съемки Земли, увязав это с другими компонентами этой работы, в том числе с интернетом вещей", - пообещал гендиректор Роскосмоса, уточнив, что политических противоречий в этой сфере сотрудничества нет.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".
Фото: newsru.com
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 июня 2019 23:32
Экономический анализ предельной отпускной цены на такие препараты будет проводить федеральная антимонопольная служба. Политика региона
78
7 июня 2019 23:26
Роскосмос намерен связать миссию "Луна-26", которую планируется запустить в 2023 году, с китайским лунным проектом. Политика региона
73
7 июня 2019 21:41
Кажется, за Huawei переживает уже весь мир. Политика региона
121
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1667
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1241
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1239
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
206
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
202
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
320
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
330
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
249
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
393
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
199
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
558
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
629
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
977
Мероприятия
Об ограничении движения транспорта в Самаре во время проведения легкоатлетического фестиваля «Королева спорта»