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Рогозин предложил Китаю сотрудничество по лунной станции и дистанционному зондированию Земли

7 июня 2019 23:26
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Роскосмос намерен связать миссию
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на сессии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил китайским партнерам сотрудничество по лунной станции и дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), передает newsru.com со ссылкой на ТАСС.

"Давно пора приземлить идеологию и объяснить, что мы имеем в виду под этой лунной базой. Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", - сказал Рогозин.

Роскосмос намерен связать миссию "Луна-26", которую планируется запустить в 2023 году, с китайским лунным проектом. "Этот аппарат может сочетаться с работами наших китайских друзей. Надо с чего-то начать", - отметил гендиректор госкорпорации.

Рогозин также напомнил о сотрудничестве РФ и Китая в области навигационных услуг - систем ГЛОНАСС и китайской Beidou. "Китай разворачивает свою навигационную систему, есть смысл не только делать в Китае чип-сеты для ГЛОНАСС, а сделать во всех мобильных устройствах, навязывать совместный стандарт наших двух орбитальных навигационных группировок", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также сообщил, что необходимо решить вопрос по независимости РФ в создании электронной компонентной базы. "У Китая хорошая микроэлектроника, но зачем нам создавать то, что уже создано? Мы можем создавать дизайн-центры, у нас очень талантливые ребята. Нужно сделать несколько дизайн-бюро и печатать готовую продукцию, оснащая приборостроение Китая и России", - отметил он.

"Мы готовы выйти на совместный бизнес, вплоть до создания совместной группировки дистанционного зондирования Земли и взять в этом рынке свою совместную долю - вплоть до того, чтобы создать совместных операторов, которые могли бы коммерциализировать результаты высокодетальной съемки Земли, увязав это с другими компонентами этой работы, в том числе с интернетом вещей", - пообещал гендиректор Роскосмоса, уточнив, что политических противоречий в этой сфере сотрудничества нет.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". 


Фото:   newsru.com
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Комментарии



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