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Рекорд урожайности, закупка новой техники и развитие сельских территорий: в Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года

18 декабря 2020 23:16
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Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет.

В пятницу, 18 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором были подведены итоги работы АПК за 2020 год. Члены Правительства, руководители муниципалитетов, представители ведущих агропредприятий, фермерских хозяйств, науки и общественности обсудили результаты работы и механизмы, с помощью которых аграриям региона удалось поставить сразу несколько рекордов.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса, непростых погодных условий и распространения АЧС деятели АПК Самарской области сделали невозможное: продемонстрировали динамику по основным показателям, а по некоторым – поставили рекорды. Так, несмотря на бушевавшую африканскую чуму свиней, увеличилось производство скота и птицы в живом весе, выросло поголовье крупного рогатого скота, равно как и надои молока. Особенно упорно трудились растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тысяч тонн – это лучший результат за последние 30 лет. Кроме того, порадовала и урожайность: она составила 26,1ц/га, что является абсолютным рекордом для Самарской области!

«Сегодня мы вправе от всей души, искренне, сердечно поблагодарить всех, кто своим трудом добился выдающихся результатов – рекордного урожая в этом году, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников совещания. – Сегодня сельское хозяйство – это успешно развивающаяся отрасль, которая кормит и поит, дает уверенность в себе, дарит людям здоровье. Отрасль, которая обеспечивает огромный вклад в поставку продукции на экспорт. Горд тем, что наши сельхозпроизводители также вносят колоссальный вклад в эту работу».

Лидерами по валовому сбору зерна в этом году стали Ставропольский, Кошкинский, Сергиевский и Кинель-Черкасский районы. Кроме того, зафиксирован рекордный намолот в муниципальном районе Челно-Вершинский. Среди предприятий особо отличились ООО Компания «Био-Тон», «Василина» и «СИНКО».

На славу потрудились и аграрии в сфере выращивания плодово-ягодной продукции: собрано 20 тысяч тонн, что на 25% превышает уровень прошлого года. Лидеры по данному направлению – ООО «Сад» Приволжского района, ОАО «Сургутское» Сергиевского района и ООО «Кошелевский Посад» Сызранского района.

Усилия аграриев региона привели к тому, что по итогам года стоимость валовой продукции сельского хозяйства составит 106,5 миллиардов рублей, – это 106% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Кроме того, планируется, что экспорт продукции АПК превысит 337 миллионов долларов США.

«Это ваш самоотверженный, по-настоящему ударный труд обеспечил развитие экономики нашего региона. В этот период, когда из-за различных ограничительных мер тяжелее пришлось промышленности, труженики села внесли свой огромный вклад в то, чтобы валовый региональный продукт нашего региона увеличивался. Все, что зависит от тружеников села, было сделано», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина, высокую урожайность обеспечивает обновление сельскохозяйственной техники, развитие мелиорации и увеличение объемов применения минеральных удобрений. Под урожай 2020 года было внесено 114 тысяч тонн минеральных удобрений в физическом весе, что на 25% больше, чем в 2019 году. Удобренная площадь составила 880 тысяч га, что на 156 тысяч га превышает уровень прошлого года.

Позицию министра разделяет генеральный директор ООО «Степные просторы», председатель НП «Самарский зерновой союз» Николай Золотов. Он отметил, что рекордная урожайность достигнута благодаря внедрению на многих сельхозпредприятиях современной техники и технологий, закупке элитных семян и, конечно, использованию минеральных удобрений. «Минеральные удобрения дорогие, но хозяйства видят, что отдача от них большая», – отметил он.

В этой связи Дмитрий Азаров поручил Правительству активнее поддерживать те предприятия, которые применяют минеральные удобрения, стимулировать тех, кто пока воздерживается от их использования.

Один из залогов успеха АПК Самарской области – грантовая поддержка малых форм хозяйствования. Министр отметил, что большая часть фермеров, получивших грантовую поддержку, занимается разведением мясного и молочного крупного рогатого скота, что влияет на рост поголовья крупного рогатого скота в Самарской области и объемы производства валовой продукции животноводческой отрасли. Так, в уходящем году гранты получили 27 начинающих фермеров, 11 из которых ведут деятельность по развитию молочного животноводства, 1 КФХ занимается козоводством. На средства гранта они планируют приобрести 452 головы крупного рогатого скота, из которых 283 головы крупного рогатого скота уже куплено.

О своем опыте получения грантовой поддержки рассказала глава КФХ Борского района Наталья Богомолова. Женщина отметила, что они с мужем не новички в сельском хозяйстве: начинали как пчеловоды, а затем выкупили ферму около 1000 квадратных метров, обновили помещения для животных, пробурили скважину, провели электричество, приобрели 46 голов скота. Чтобы получить средства на дальнейшее развитие хозяйства, решили подать заявку в конкурс «Агростартап 2020».

«Победили, получили грант и на эти средства приобрели 26 голов мясного направления и поильное оборудование. На данный момент у нас 76 голов, из них 22 коровы, – добавила фермер. – В дальнейшем мы планируем довести стадо до 140 голов, купить племенных быков и развивать хозяйство».

Дмитрий Азаров поздравил Наталью Богомолову с успешной работой, а также отметил, что таким фермерам как она муниципальным властям надо оказывать всестороннюю поддержку. В частности – сопровождать при подготовке документов на получение субсидий и грантов.

«Сопровождение фермерских хозяйств на всех этапах – это путь к успеху. Помощь, поддержка и советы очень нужны. С первого дня надо помогать и подсказывать, не столько осуществляя контроль, сколько вести сопровождение стартапа», – обратил внимание руководителей профильного министерства и глав районов Губернатор.

Поддержка со стороны государства оказывается и совсем мелким, семейным фермам. В этом году победителями конкурса на получение грантов стали 10 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Один из них – глава КФХ Кинельского района Тимур Галиев. Он рассказал, что занимается мясным и молочным скотоводством с 2014 года. В этом году благодаря средствам гранта обновил парк сельскохозяйственной техники, а также планирует построить цех по переработке молока. «Это позволит не просто отпускать охлажденное молоко, а свою, готовую продукцию, – пояснил мужчина. – Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас, Правительство за внимание к фермерам».

На совещании было отмечено, что многие фермеры хотят принимать участие в конкурсах на предоставление субсидий и получать поддержку таким образом, но отказываются от этого, сомневаясь в своих силах. Кроме того, по словам глав муниципалитетов, фермеров останавливает маленькая квота на тех, кому ежегодно могут быть предоставлены средства гранта.

«Направляйте в адрес Николая Владимировича Абашина предварительные заявки по желающим участвовать в стартапе, желающим заявиться на грант. Давайте оценим, сколько таких людей сегодня, вполне возможно, мы вместе с нашими депутатами вернемся к вопросу увеличения средств на эти цели», – поручил Глава региона.

Отдельно на совещании был рассмотрен вопрос благоустройства и развития сел по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Всего за год благодаря программе 66 семей получили средства на улучшение жилищных условий, построены 10 жилых домов для обеспечения по договору найма жилого помещения 17 семей в Богатовском, Елховском, Исаклинскиом и Красноярском районах, введено в эксплуатацию более 4 км газопроводов в поселке Яровой Красноярского района и более 11 км водопроводов в муниципальном районе Сергиевский. Кроме того, реализовано 665 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. Так, от лица жителей села Исаклы член родительского комитета местной школы Ирина Барышева поблагодарила Главу региона за благоустройство общественных пространств, а председатель общественного совета местного самоуправления Кошкинского района Глеб Мотолыгин – за проведенные работы по установке уличного освещения, благоустройству парков, детских и спортивных площадок, строительство тротуаров в районе.

«Внимание, которое сегодня есть со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина к жителям села, сельским труженикам во многом предопределят успешное, устойчивое и комплексное развитие сельских территорий и всего агропромышленного комплекса. Уверен, что это внимание будет постоянным со стороны Президента, Правительства РФ, региональной власти. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку в ваших делах и начинаниях», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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