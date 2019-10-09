Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
9 октября 2019 20:43
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"Поэт имеет право на свое видение", — сказал он "Газете.ру" в ответ на вопрос, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера.
Ранее музыкант опубликовал в инстаграме фотографию с удочкой на фоне озера, сопроводив ее стихотворением, предположительно, о Путине.
"Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров", — написал он.
Накануне своего дня рождения, 7 октября, Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Они совершили прогулку на высоте почти две тысячи метров. В понедельник российскому президенту исполнилось 67 лет.
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