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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

9 октября 2019 20:43
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина, передает РИА Новости

"Поэт имеет право на свое видение", — сказал он "Газете.ру" в ответ на вопрос, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера.

Ранее музыкант опубликовал в инстаграме фотографию с удочкой на фоне озера, сопроводив ее стихотворением, предположительно, о Путине.

"Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров", — написал он.

Накануне своего дня рождения, 7 октября, Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Они совершили прогулку на высоте почти две тысячи метров. В понедельник российскому президенту исполнилось 67 лет. 
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Комментарии



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