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Новости /  Политика /  Политика региона  

На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд рублей

24 октября 2019 21:51
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Всего было подписано больше 50 контрактов.
Во время экономического форума «Россия — Африка» в Сочи между двумя сторонами были заключены контракты на общую сумму более 800 млрд рублей, передает РБК. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков, передает ТАСС.

«Общая сумма только тех [документов], о которых нам известно на сегодняшнюю минуту, составляет более 800 млрд руб.», — сказал Кобяков. Он добавил, что всего было подписано больше 50 контрактов.

Кобяков добавил, что в форуме участвовали около 6 тыс. человек, 1,9 тыс. из которых — иностранные представители, а 1,4 тыс. — представители российского бизнеса. Также в форуме приняли участие более 40 лидеров государств и более 120 министров из разных стран.

Финансовый форум «Россия — Африка» проходит 23–24 октября в Сочи. Его сопредседателями являются российский президент Владимир Путин президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Всего на форум приглашены главы 54 африканских государств.

В ходе форума российский президент Владимир Путин заявил о планах России наращивать присутствие в Африке. Он также добавил, что Москва простила африканским государствам долги на общую сумму $20 млрд.


Фото:   kremlin.ru


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Комментарии



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Всего было подписано больше 50 контрактов.
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