На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд рублей
24 октября 2019 21:51
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«Общая сумма только тех [документов], о которых нам известно на сегодняшнюю минуту, составляет более 800 млрд руб.», — сказал Кобяков. Он добавил, что всего было подписано больше 50 контрактов.
Кобяков добавил, что в форуме участвовали около 6 тыс. человек, 1,9 тыс. из которых — иностранные представители, а 1,4 тыс. — представители российского бизнеса. Также в форуме приняли участие более 40 лидеров государств и более 120 министров из разных стран.
Финансовый форум «Россия — Африка» проходит 23–24 октября в Сочи. Его сопредседателями являются российский президент Владимир Путин президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Всего на форум приглашены главы 54 африканских государств.
В ходе форума российский президент Владимир Путин заявил о планах России наращивать присутствие в Африке. Он также добавил, что Москва простила африканским государствам долги на общую сумму $20 млрд.
Фото: kremlin.ru
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