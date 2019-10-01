Между Правительством СО и ОАО «РЖД» подписано соглашение о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти»
1 октября 2019 14:31
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Ключевая тема форума в этом году – реализация проектов государственно-частного партнерства и привлечение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры регионов. В течение двух дней на площадках центра цифрового лидерства SAP ведущие эксперты отрасли будут обсуждать применение различных форм государственно-частного партнерства для развития транспортной инфраструктуры, снятие ограничений на использование средств в рамках нацпроектов на софинансирование региональных проектов ГЧП.
Механизм реализации проектов на основе государственно-частного партнерства активно используется в регионе: в настоящее время на стадии реализации находятся 22 подобных проекта. Кроме того, активно развивается муниципально-частное партнерство: на стадии реализации 21 проект в сфере ЖКХ и соцобслуживания населения. Помимо этого, готовы к запуску еще 11.
Первое концессионное соглашение на основе ГПЧ, подписанное в рамках форума –соглашение между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД» по подведению железнодорожный путей к ОЭЗ «Тольятти». Строительство железной дороги станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ ППТ «Тольятти», но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом. Соглашение было подписано в присутствии главы региона Дмитрия Азарова, первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.
Комментируя событие, глава региона подчеркнул: реализация проекта не была бы возможна без поддержки руководства министерства транспорта РФ и РЖД. Губернатор поблагодарил коллег за совместную работу по разработке важного для Тольятти и всей области проекта: «Я благодарен коллегам за то, что они внимательно отнеслись к нашим предложениям, расчетам, за то, что они увидели синергию от реализации этого проекта, в том числе и для развития региона и ОЭЗ «Тольятти», – отметил Дмитрий Азаров – Для Самарской области проект крайне важен: благодаря ему мы формируем цепочку новых инвестпроектов: вы знаете о подписанном соглашении с «Магнитогорским металлургическим комбинатом», который фактически будет открывать свой филиал в ОЭЗ – так вот благодаря этой железнодорожной ветке будет возможна реализация этого проекта. Кроме того, сразу под него мы «цепляем» еще один инвестпроект. Рассчитываем, что он также будет реализован, а документы будут подписаны в ближайшее время», – рассказал глава региона.
Глава региона также отметил: появления ж/д ветки с нетерпением ждали потенциальные резиденты ОЭЗ «Тольятти» и в следующем году там будет построен крупный завод по производству керамогранита. В целом площадка становится более привлекательной для производств с «тяжелой» продукцией.
В соответствии с соглашением, РЖД построит железнодорожные пути протяженностью 13,9 км, которые будут использоваться для грузового железнодорожного сообщения между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти». Правительство РФ и ОАО «РЖД» уже включили проект в инвестиционную программу на 2019 год, средства на его реализацию выделены в размере 910,6 млн. рублей.
Замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов отметил, что проект, подготовленный регионом, учитывает многие аспекты: «Мероприятия здесь рассматриваются в комплексе: это и развитие моногорода, развитие производства, развитие инновационного центра – все это дает дополнительные эффекты для валового регионального продукта, для развития Самарской области, – сказал Иннокентий Алафинов. – Подчеркну, что с момента начала обсуждения проекта до подписания соглашения прошло немного времени. И здесь не было одностороннего движения РЖД и министерства транспорта – очень важно, что те люди, которые работают в команде Губернатора, нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается».
Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул: Самарская область – регион, с которого другим субъектам стоит брать пример в вопросе реализации инвестроектов: «Очень важно, когда регионы исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников, выступают гарантами при реализации проектов – берут часть рисков, создают условия. В итоге выгоду получают все: прежде всего, конечно, люди, поскольку это дополнительные рабочие места, регион – поскольку это рост валового продукта, а мы, российские железные дороги, получаем дополнительную возможность перевозить грузоотправителя, – акцентировал внимание Олег Белозеров. – Вот такая сбалансированная модель для нас очень важна, и мне бы очень хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по РФ. Благодарен команде Дмитрия Игоревича – люди проявили настойчивость. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные, и что немаловажно, очень быстро».
Строительство данной железной дороги – еще один шаг на пути к реализации задач по созданию сбалансированного пространственного развития страны, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным. Для Самарской области вопросы пространственного развития особо актуальны: в настоящее время регион готовится к запуску нескольких масштабных проектов в сфере создания транспортной инфраструктуры. Это строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», строительство автомагистрали «Центральная» и организация скоростного железнодорожного сообщения на участке «Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти». Все перечисленный проекты планируется реализовывать концессионных соглашений., передает пресс-служба облправительства.
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