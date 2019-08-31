Кадыров рассказал, как на него начали "наезжать" за то, что Путин не приезжает в Чечню
31 августа 2019 23:40
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Так он ответил на приглашение от главы республики Рамзана Кадырова. Руководитель предложил российскому лидеру лично увидеть произошедшие изменения.
— Наши старейшины, учёные на меня уже начали "наезжать". Они говорят: "Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? — у меня спрашивают. — Или как?" Я говорю: "Я ему, если увижу, передам", — обратился Кадыров к главе государства во время встречи в Москве.
Глава Чечни отметил, что республику удалось восстановить и добиться хорошей экономической ситуации. По его словам, в регионе "сегодня совсем другая жизнь", решаются все социальные вопросы.
Президент ответил, что обязательно посетит Чечню и "с удовольствием наяву посмотрит, как она развивается". При этом он подчеркнул, что знает о кардинальных изменениях в регионе.
Ранее сегодня Путин поздравил жителей Чечни с открытием в городе Шали самой крупной мечети в Европе.
Фото © Kremlin
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