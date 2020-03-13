Хинштейн обратился к руководству МВД и Верховного Суда с депутатским запросом о проведении служебной проверки
13 марта 2020 15:04
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История получила большой общественный резонанс, факт вандализма был документально зафиксирован, личности установлены.Вандалами оказались дознаватель полиции Светлана Гальцова и секретарь мирового суда Алена Шинкарева. Установлено, что на видеозаписи были именно они.
Александр Хинштейн, как и десятки тысяч пользователей Интернета посмотревших запись, был возмущен поведением сотрудниц суда и МВД, которые должны были стоять на защите Права и Закона, а не совершать акт вандализма, и направил запросы министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и заместителю председателя Верховного Суда России Олегу Свириденко с просьбой провести служебное расследование и принять меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения этих лиц с государственной службы, передает hinshtein.ru.
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