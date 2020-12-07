Хинштейн: «В связи с нападением экс-сотрудника МВД на детей многодетной матери из Самары возбуждено уголовное дело»

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Процесс стартовал вскоре после того как депутат Госдумы по Самарской области Александр Хинштейн лично переговорил с начальником ГУМВД Александром Винниковым и направил запрос в прокуратуру.

По данным сайта «Sova.info» , ЧП случилось в Кировском районе Самары 7 ноября. Старший 29-летний сын многодетной матери Елены, пошел с другом в магазин. Туда за ними зашла компания. Друг сына сделал вошедшим замечание, возникла перепалка. Позже сын Елены с приятелем вышли на улицу и стояли у магазина. К ним подошел второй, 16-летний сын Елены с товарищем. В это время нападавшие вернулись на машинах с «подмогой». По предварительным данным, среди них был отец молодого человека, с которым началась перепалка в магазине.

«Они избили наших ребят, а один из этих мужчин достал пистолет и стал стрелять», — рассказала многодетная мать.

У обоих пострадавших обнаружили травмы, в том числе головы. Как объясняет Елена, в старшего сына дважды попали из травматического пистолета.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших. «В возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием события преступления», — ответили Елене в отделении МВД.

Известно, что один из участников конфликта сам работал в МВД.

Интересно, что Елена стала известной на всю страну после того, как к ней в дом нагрянул создатель российского йотафона Владислав Мартынов. Московский бизнесмен тогда решил принять участие в телешоу «Секретный миллионер».

Александр Хинштейн обратил внимание на эту ситуацию сразу же, как она возникла в информационном пространстве.

Он направил запросы в прокуратуру и ГУМВД.

«Уголовное дело возбуждено. Обсуждал ситуацию с прокурором области и начальником ГУМВД. Спасибо коллегам за оперативную реакцию», — сообщил депутат на своей странице в твиттере.

«Однако расслабляться — рано. Буду контролировать, пока дело не дойдёт до суда», — резюмировал Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Фото из открытых источников