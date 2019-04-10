Губернатор Самарской области провел ряд встреч в Москве
10 апреля 2019 21:33
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Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры глава региона обсудил с генеральным директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.
Согласно постановлению Правительства России, которое было подписано в феврале текущего года, Самарская область может получить дополнительные средства на реконструкцию коммунальных объектов ЖКХ, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Деньги выделяются из федерального бюджета и распределяются между регионами Фондом содействия реформированию ЖКХ. Рассчитывать на такую поддержку могут муниципалитеты, в которых проживает менее 500 тысяч человек, ранее эта цифра не превышала 250 тысяч. Теперь, с учетом принятых изменений, требуемым параметрам соответствуют все города и муниципальные районы губернии, кроме Самары и Тольятти. Стоит отметить, что доля софинансирования проектов в сфере ЖКХ из государственной казны также увеличилась – с 10% до 60%. Остальные 20% расходов берет на себя муниципалитет и еще 20% – муниципальное предприятие или инвестор в случае концессии. При этом допускается, чтобы все обязательства по софинансированию 40% на себя взял инвестор.
Для Самарской области вопрос модернизации инженерных сетей крайне актуален. В большинстве городов и районов губернии коммунальная инфраструктура строилась более 30 лет назад и нуждается в серьезных вложениях. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, наиболее остро нуждаются в ремонте котельные, насосно-фильтровальные станции и водоводы.
Дмитрий Азаров в рамках встречи представил руководителю Фонда ряд проектов по модернизации инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципалитетов региона. «Помимо средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», нам будут выделены деньги через Фонд содействия реформированию ЖКХ, – подчеркнул Губернатор. – Предварительная договоренность по поддержке проектов Самарской области на встрече достигнута».
Сейчас главная задача муниципальных образований региона – оперативно провести инвентаризацию имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры, скорректировать планы модернизации и проектно-сметную документацию. Соответствующее поручение главам городов и районов уже дал Губернатор Дмитрий Азаров.
Вопросы реализации региональной составляющей национального проекта «Экология» руководитель области обсудил на встрече с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Рассматривались проекты по направлениям «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» – в разрезе каждого отдельно взятого муниципального образования губернии. «Рассчитываем, что защита наших заявок по национальному проекту состоится уже на следующей неделе. После чего мы сможем перейти к проведению торгов и уже затем непосредственно приступить к реализации намеченных целей и задач», – отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, Самарская область активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Регион получил серьезную финансовую поддержку из федерального бюджета. Только в 2019 году на эти цели выделяется 22 млрд рублей. Эти средства позволят решить первоочередные вопросы в различных сферах – медицине, экологии, социальной поддержке, экономике, жилищном строительстве и создании комфортной среды.
В Москве губернатор Самарской области также провел ряд переговоров с потенциальными инвесторами, в рамках которых обсуждались вопросы вложения частных средств в реализацию крупных инвестпроектов на территории региона, передает пресс-служба облправительства.
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