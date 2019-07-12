Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словении в России
12 июля 2019 18:16
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В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического, гуманитарного и туристического сотрудничества между регионами двух стран. Дмитрий Азаров в начале разговора поблагодарил словенскую сторону за насыщенную программу визита делегации Самарской области в Словению, состоявшегося в апреле этого года.
Тогда в течение трех дней прошел ряд встреч с дипломатами и руководителями ключевых предприятий, подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Самарской области и Словении. В ходе визита большое внимание было уделено вопросам сохранения памяти героев Великой Отечественной в Республике.
«Сердечно приветствую вас на территории Самарской области как представителя народа, который по-настоящему дружественно относится и к России, и ко всем россиянам, – обратился Глава региона к Бранко Раковцу. – В этом я убедился лично, во время своего насыщенного визита в Республику».
Дмитрий Азаров отметил, что у Самарской области и Словении есть возможности для расширения сотрудничества, которые до конца еще не раскрыты, в том числе, в сфере реализации образовательных, гуманитарных программ, экономической деятельности.
Глава региона обратил внимание участников встречи на последовательный рост товарооборота. Если в 2015 году объем внешней торговли между Самарской областью и Словенией составлял 11,9 млн долларов, то по итогам прошлого года – уже 14,5 млн. Но по мнению Губернатора возможностей для взаимодействия – гораздо больше.
Также стороны обсудили сотрудничество в образовательной сфере. «Очень важен обмен, который мы предварительно договорились производить между нашими университетами. Рассчитываем выйти на подписание соглашений с вузами Самарской области и Словении, и эти намерения реализовать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Бранко Раковец в свою очередь поблагодарил Губернатора Самарской области за теплый прием и отметил: «Экономическая сфера – это база всех взаимоотношений». Посол также рассказал о насыщенной программе визита в Самарскую область, знакомстве с возможностями ведения бизнеса на территории региона.
«Мы побывали в Тольятти, встретились с российскими бизнесменами, чтобы обсудить и понять, в каких еще отраслях экономики мы можем начать тесное сотрудничество, – отметил Бранко Раковец. – Мы готовы наши сложившиеся хорошие отношения развивать и дальше», передает пресс-служба облправительства.
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