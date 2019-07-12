Дмитрий Азаров провёл традиционную встречу с депутатами Госдумы и членами Совфеда

63

Губернаторпровёл традиционную встречу с депутатами Госдумы и членами Совфеда, представляющих интересы региона в обеих палатах парламента. В ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив СО."Парламент завершает свою весеннюю сессию, и на этом этапе принимаются важнейшие решения, в том числе, для нашего региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор отметил, что депутаты активно лоббировали получение СО дополнтельных средств на завершение строительства Фрунзенского моста."Нам удалось реализовать наши договоренности, которых мы достигли еще в конце прошлого года для того, чтобы мост в этом году был введён в эксплуатацию и принял грузовые потоки и пассажирские перевозки", - поблагодарил за поддержку представителей обеих палат парламента губернатор."С вводом моста для Самары будет снято важнейшее инфраструктурное ограничение. Это удобная транспортная доступность не только для жителей города, но и всей СО, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Кроме того, у нас есть важнейший проект - строительство мостового перехода через Волгу. Мы находимся на финальной стадии согласования условий концессии. Я рассчитываю, что до конца текущего месяца мы уже объявим условия и начнём эффективно двигаться по строительству важнейшего для региона и страны инфраструктурного объекта."Глава региона отметил, что парламент страны начинает работу по формированию бюджета. И здесь депутатам также предстоит большая работа по отстаиванию интересов региона в получении федеральной поддержки по ключевым направлениям.Отдельно руководитель региона предложил депутатам сконцентрироваться на участии СО в программе комплексного развития сельских территорий."Колоссальные средства выделяются из бюджета страны на 5 лет - более 2,3 трнл рублей. Мы можем рассчитывать на серьёзную поддержку", - отметил Дмитрий Азаров.Губернатор нацелил депутатов на включённость в работу по реализации нацпроектов в СО."По ряду направлений наш регион - лидер в стране. Но есть вопросы, где требуется ваша помощь", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.