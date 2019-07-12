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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провёл традиционную встречу с депутатами Госдумы и членами Совфеда

12 июля 2019 18:24
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В ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив СО.
Губернатор Дмитрий Азаров провёл традиционную встречу с депутатами Госдумы и членами Совфеда, представляющих интересы региона в обеих палатах парламента. В ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив СО.

"Парламент завершает свою весеннюю сессию, и на этом этапе принимаются важнейшие решения, в том числе, для нашего региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что депутаты активно лоббировали получение СО дополнтельных средств на завершение строительства Фрунзенского моста.

"Нам удалось реализовать наши договоренности, которых мы достигли еще в конце прошлого года для того, чтобы мост в этом году был введён в эксплуатацию и принял грузовые потоки и пассажирские перевозки", - поблагодарил за поддержку представителей обеих палат парламента губернатор.

"С вводом моста для Самары будет снято важнейшее инфраструктурное ограничение. Это удобная транспортная доступность не только для жителей города, но и всей СО, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Кроме того, у нас есть важнейший проект - строительство мостового перехода через Волгу. Мы находимся на финальной стадии согласования условий концессии. Я рассчитываю, что до конца текущего месяца мы уже объявим условия и начнём эффективно двигаться по строительству важнейшего для региона и страны инфраструктурного объекта."

Глава региона отметил, что парламент страны начинает работу по формированию бюджета. И здесь депутатам также предстоит большая работа по отстаиванию интересов региона в получении федеральной поддержки по ключевым направлениям.

Отдельно руководитель региона предложил депутатам сконцентрироваться на участии СО в программе комплексного развития сельских территорий.

"Колоссальные средства выделяются из бюджета страны на 5 лет - более 2,3 трнл рублей. Мы можем рассчитывать на серьёзную поддержку", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор нацелил депутатов на включённость в работу по реализации нацпроектов в СО.

"По ряду направлений наш регион - лидер в стране. Но есть вопросы, где требуется ваша помощь", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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12 июля 2019  18:24
В ходе встречи обсуждалась реализация национальных проектов и перспективные планы поддержки инициатив СО.
Дмитрий Азаров провёл традиционную встречу с депутатами Госдумы и членами Совфеда
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