Я нашел ошибку
Главные новости: 
Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом.
Полицейские продолжают поиск воспитанника отрадненского социального учреждения
До 15 февраля в образовательных учреждениях Самарской области школьники, находясь на незапланированных каникулах.
Советы родителям от МЧС СО: Позаботьтесь о детской безопасности
В районе улицы Утевской подрядная организация начала работы по подготовке основания подпорной стены будущей транспортной развязки.
Началась подготовка к строительству транспортных развязок второго этапа Фрунзенского моста
Цена банки консервированных томатов 600 тысяч рублей с бесплатными рекомендациями по применению.
В Сызрани продают "помидор в рассоле для лечения расстройств, вызванных коронавирусом"
Убрали арку и вывеску незаконного кафе «Рахиб».
У памятника погибшим военным шофёрам в Самаре начали демонтировать незаконные строения
До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания.
В Самарской области в 2020 году 940 семей переедут в новые квартиры
Художник-постановщик спектакля, представил сценический макет, основанный на эскизах советского художника-плакатиста Михаила Гордона.
К 75-летию Победы САТОБ представит балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония»
Дмитрий Азаров пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками двух новых детских садов в Тольятти.
Дмитрий Азаров проконтролировал реализацию нацпроекта «Демография» в Тольятти
сегодня  Среда, 12 февраля, 21:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/02:
USD 63.05
-0.9
EUR 68.78
-0.99
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проконтролировал реализацию нацпроекта «Демография» в Тольятти

12 февраля 2020 18:11
104
Дмитрий Азаров пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками двух новых детских садов в Тольятти.
В среду, 12 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками двух новых детских садов в Тольятти, построенных в рамках реализации национального проекта «Демография».

В Самарской области планомерно решаются задачи, которые в своем Послании Федеральному собранию поставил Президент страны Владимир Путин. Глава государства, в частности, уделил особое внимание вопросам демографии. Он подчеркнул важность решения проблемы доступности мест в детских садах, особенно – в ясельных группах. «Важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях», – сказал Президент.

Самарская область – один из немногих субъектов страны, который по итогам прошлого года справился с поставленной задачей по обеспечению доступности дошкольного образования. В регионе ведется активная работа по ремонту и реконструкции учреждений, возвращению зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования, строительству новых зданий. Благодаря этому в 2019 году в губернии открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 – для детей в возрасте до трех лет. В 2020-2021 году только по нацпроекту «Демография» планируется создать еще 2267 ясельных мест. Эту работу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров контролирует лично.

Во время своего сегодняшнего визита в Тольятти глава региона побывал в двух новых детских садах. В микрорайоне Жигулевское море Комсомольского района завершается строительство нового корпуса детского сада №125 «Росточек» на 120 мест. Отметим, что подрядчик рассчитывал сдать объект в декабре 2019 года, однако впоследствии срок был сдвинут на полтора месяца. Сейчас общестроительные работы завершены, в здание завозится техника и мебель. Губернатор поставил задачу подрядчику провести оставшиеся подготовительные работы к 15 февраля. «Готовность у вас высокая. Но сейчас нужна полная мобилизация. В оставшиеся три дня вы должны работать 24 в сутки», – подчеркнул глава региона.

Руководитель детского сада Светлана Щеглова уверена, что уже 2 марта новый корпус откроет свои двери для детей. «У нас нет претензий к подрядчикам и повода для беспокойства. Мы готовы 2 марта принять воспитанников. С открытием этого корпуса мы ликвидируем очередность в микрорайоне Жигулевское море», – сказала она.

А вот в детском саду №116 «Солнечный» работы уже завершены. Новый корпус учреждения был построен в микрорайоне Калина Автозаводского района Тольятти в прошлом году. Заведующий детским садом Екатерина Ладыка рассказала, что новое трехэтажное здание детского сада оборудован в соответствии со всеми современными требованиями: создана доступная среда для людей с инвалидностью, установлены системы противопожарной защиты, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

В корпусе есть спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, пищеблок, медицинский блок, прачечная, костюмерная, санитарный узел для маломобильных граждан, кладовые помещения, комната для хранения колясок. Территория детского сада разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. На территории предусмотрена физкультурная площадка.

Всего учреждение рассчитано на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это 6 групп – 2 ясельные и 4 дошкольные.

В старшей группе губернатор сыграл с воспитанниками детсада в шахматы. Причем большое шахматное поле было расстелено на полу, а роли фигур исполняли сами дети. По словам педагога, так ребята быстрее запоминают правила игры. Также глава региона осмотрел физкультурный зал «Солнечного», а затем пообщался с самими юными воспитанниками детсада. «Мы посмотрели на шахматистов, спортсменов, а вы тут что делаете?», – спросил он. «Строим мост», – ответили дети. Дмитрий Азаров подарил малышам 2 набора развивающего конструктора. А педагогам детсада вручил ноутбук, который пригодится в работе по современным образовательным стандартам, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
12 февраля 2020  18:39
До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания.
В Самарской области в 2020 году 940 семей переедут в новые квартиры
До 2025 года в области планируется переселить 8 817 семьей (22 800 человек) из 1 131 дома, признанных непригодными для проживания.  Политика региона
103
12 февраля 2020  18:11
Дмитрий Азаров пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками двух новых детских садов в Тольятти.
Дмитрий Азаров проконтролировал реализацию нацпроекта «Демография» в Тольятти
Дмитрий Азаров пообщался с педагогическим коллективом и воспитанниками двух новых детских садов в Тольятти.  Политика региона
101
12 февраля 2020  15:38
Одна из основных тем встречи – строительство нового здания регионального архива.
Дмитрий Азаров встретился с руководителем Федерального архивного агентства
Одна из основных тем встречи – строительство нового здания регионального архива.  Политика региона
157
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
909
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
858
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1349
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
649
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2552
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
989
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2060
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1583
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1174
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
414
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1183
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1676
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1688
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2013
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3138
Весь список

Мероприятия
"Крылья Советов" приглашает принять участие в турнире по киберфутболу
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные