Дмитрий Азаров проконтролировал реализацию нацпроекта «Демография» в Тольятти

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В Самарской области планомерно решаются задачи, которые в своем Послании Федеральному собранию поставил Президент страны Владимир Путин. Глава государства, в частности, уделил особое внимание вопросам демографии. Он подчеркнул важность решения проблемы доступности мест в детских садах, особенно – в ясельных группах. «Важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях», – сказал Президент.Самарская область – один из немногих субъектов страны, который по итогам прошлого года справился с поставленной задачей по обеспечению доступности дошкольного образования. В регионе ведется активная работа по ремонту и реконструкции учреждений, возвращению зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования, строительству новых зданий. Благодаря этому в 2019 году в губернии открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 – для детей в возрасте до трех лет. В 2020-2021 году только по нацпроекту «Демография» планируется создать еще 2267 ясельных мест. Эту работу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров контролирует лично.Во время своего сегодняшнего визита в Тольятти глава региона побывал в двух новых детских садах. В микрорайоне Жигулевское море Комсомольского района завершается строительство нового корпуса детского сада №125 «Росточек» на 120 мест. Отметим, что подрядчик рассчитывал сдать объект в декабре 2019 года, однако впоследствии срок был сдвинут на полтора месяца. Сейчас общестроительные работы завершены, в здание завозится техника и мебель. Губернатор поставил задачу подрядчику провести оставшиеся подготовительные работы к 15 февраля. «Готовность у вас высокая. Но сейчас нужна полная мобилизация. В оставшиеся три дня вы должны работать 24 в сутки», – подчеркнул глава региона.Руководитель детского сада Светлана Щеглова уверена, что уже 2 марта новый корпус откроет свои двери для детей. «У нас нет претензий к подрядчикам и повода для беспокойства. Мы готовы 2 марта принять воспитанников. С открытием этого корпуса мы ликвидируем очередность в микрорайоне Жигулевское море», – сказала она.А вот в детском саду №116 «Солнечный» работы уже завершены. Новый корпус учреждения был построен в микрорайоне Калина Автозаводского района Тольятти в прошлом году. Заведующий детским садом Екатерина Ладыка рассказала, что новое трехэтажное здание детского сада оборудован в соответствии со всеми современными требованиями: создана доступная среда для людей с инвалидностью, установлены системы противопожарной защиты, видеонаблюдения и охранной сигнализации.В корпусе есть спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, пищеблок, медицинский блок, прачечная, костюмерная, санитарный узел для маломобильных граждан, кладовые помещения, комната для хранения колясок. Территория детского сада разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. На территории предусмотрена физкультурная площадка.Всего учреждение рассчитано на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это 6 групп – 2 ясельные и 4 дошкольные.В старшей группе губернатор сыграл с воспитанниками детсада в шахматы. Причем большое шахматное поле было расстелено на полу, а роли фигур исполняли сами дети. По словам педагога, так ребята быстрее запоминают правила игры. Также глава региона осмотрел физкультурный зал «Солнечного», а затем пообщался с самими юными воспитанниками детсада. «Мы посмотрели на шахматистов, спортсменов, а вы тут что делаете?», – спросил он. «Строим мост», – ответили дети. Дмитрий Азаров подарил малышам 2 набора развивающего конструктора. А педагогам детсада вручил ноутбук, который пригодится в работе по современным образовательным стандартам, передает пресс-служба облправительства.