Дмитрий Азаров принял участие в заседании Оргкомитета, посвящённого подготовке к празднованию 60-летия первого полёта в космос Гагарина
17 октября 2019 17:30
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Юбилей состоится в 2021 году, но по поручению руководства страны подготовка к этому знаменательному событию ведется уже сейчас: сформирован оргкомитет под руководством Юрия Борисова, который формирует план мероприятий по увековечиванию достижений отечественной космонавтики.
Членство Самарской области подчеркивает статус региона как космической столицы России.
В ходе оргкомитета губернатор представил ряд предложений, в том числе, по созданию в СО новых объектов, связанных с космической тематикой, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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