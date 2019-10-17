Дмитрий Азаров принял участие в заседании Оргкомитета, посвящённого подготовке к празднованию 60-летия первого полёта в космос Гагарина

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Сегодня губернаторв ходе рабочей командировки в Москву принял участие в заседании Оргкомитета под председательством Зампреда Правительства РФ, посвящённого подготовке к празднованию 60-летия первого полёта в космос Юрия Гагарина.Юбилей состоится в 2021 году, но по поручению руководства страны подготовка к этому знаменательному событию ведется уже сейчас: сформирован оргкомитет под руководством Юрия Борисова, который формирует план мероприятий по увековечиванию достижений отечественной космонавтики.Членство Самарской области подчеркивает статус региона как космической столицы России.В ходе оргкомитета губернатор представил ряд предложений, в том числе, по созданию в СО новых объектов, связанных с космической тематикой, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.