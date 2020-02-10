Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России

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В понедельник, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Участие в совещании приняли члены Правительства РФ, депутаты Государственной думы, руководители крупнейших корпораций и промышленных предприятий, главы регионов.В рамках заседания были подведены итоги работы организации за прошлый год и определены ключевые цели на 2020-й – с учетом реализации национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным.Приветствуя участников заседания, генеральный директор ГК «Ростех», президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, отметил, что все основные задачи, поставленные перед Союзом в 2019 году, были выполнены в полном объеме. Об этом свидетельствует и оценка работы региональных отделений организации.Самарская область – один из признанных центров отечественного машиностроения, в минувшем году показала устойчивую позитивную динамику развития. Благодаря вниманию со стороны федерального Правительства и региональных властей крупнейшие предприятия отрасли, работающие в губернии, улучшили производственные показатели. По итогам 2019 года в рейтинге Союза, оценивающем успешность реготдедений, Самарская область поднялась сразу на 8 позиций и вошла в пятерку лидеров в стране.«Самарская область – это промышленно развитый регион, в котором успешно работают трудовые коллективы – десятки тысяч человек заняты в сфере машиностроения. И оценка качества, которая сегодня была дана, крайне важна, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. – Это дает импульс для развития новых компетенций, создания новой продукции на основе лучших практик, которые сегодня активно внедряются на самарских предприятиях. И здесь региональное отделение Союзмаша вносит свой вклад, что очень важно».Участники заседания обсудили ключевые задачи, которые поставил в послании Федеральному собранию Президент страны. «Отечественной промышленности по силам внести вклад в достижение целей, обозначенных Президентом страны, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов. – Задача Правительства состоит в том, чтобы создать преференции и благоприятную среду именно для отечественного производителя, для нашей российской промышленности. В конечном итоге, это приведет к росту ВВП, инвестиций, конкурентной, высокотехнологичной, импорт-ориентированной продукции, созданию рабочих мест и, как результат, росту благосостояния наших граждан».Глава Самарской области отметил, что в рамках региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году объем промышленного экспорта в губернии должен увеличиться более чем в 1,5 раза – до 3,26 млрд долларов. «Планы у Самарской области по увеличению экспорта достаточно серьезные, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Потенциал наших предприятий в сфере машиностроения по увеличению экспортной доли несырьевого сектора нужно использовать в полной мере. Здесь результаты уже есть. Более 610 миллионов долларов составляет экспорт продукции машиностроительного комплекса нашего региона. Но понятно, есть колоссальный потенциал роста, и здесь мы активно работаем с руководителями предприятий, обсуждаем необходимые меры поддержки».По мнению губернатора, увеличению экспорта может способствовать одна из ключевых мер поддержки, которая предоставляется в рамках регионального проекта. Речь идет о механизме корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). «Организациям, реализующим механизмы КППК, обеспечен доступ к льготному кредитованию на реализацию экспорт-ориентированных проектов. Это действенный инструмент, который дает возможность претендовать на дополнительные меры поддержки из федерального бюджета», – уверен Дмитрий Азаров. В эту работу на данный момент уже включился крупнейший в стране производитель автомобилей АВТОВАЗ. Руководитель региона выразил уверенность в том, что в ближайшее время число предприятий, которые воспользуются этими преференциями, существенно увеличится.Кроме того, участники заседания уделили внимание вопросу повышения производительности труда. Ход реализации и достижение показателей одноименного нацпроекта в Самарской области, отмечен на федеральном уровне. По оценке Минэкономразвития России регион входит в пятерку лидеров.По итогам прошлого года в нацпроекте участвовало 72 предприятия (при плане – 55). Из них на 15-ти предприятиях внедрены методы бережливого производства, что позволило увеличить выработку на 1 сотрудника более чем в 2 раза, производительности труда на пилотных участках – в 1,5 раза.«Ярким примером может служить созданный на территории Самарской области первый в России региональный центр компетенций Госкорпорации «Ростех», – отметил Дмитрий Азаров. – Сейчас 4 предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые входят в корпорацию, включены в реализацию пилотных проектов. Рассчитываю, что и другие предприятия региона включатся в эту работу».Отдельно внимание участников расширенного заседания было сосредоточено на подготовке кадров и более активном взаимодействии вузов с предприятиями. Президент Союзмаша особо отметил создание регионального Научно-образовательного центра, который уже сегодня объединяет вузы и крупнейшие предприятия Самарской области. «Вузы должны понимать для чего, для кого они готовят кадры, чтобы человек получил именно те знания, которые необходимы предприятиям, – подчеркнул Сергей Чемезов. – Мы и дальше будем сотрудничать с Самарским регионом. Вместе начинаем готовить специалистов со школьной скамьи».«Региональный НОЦ, который создан и уже год работает в Самарской области, надеюсь, обретет федеральный статус. Считаю, что это было бы чрезвычайно важно, потому что там не только 5 вузов, но и 19 предприятий Ростеха. И мы готовы работать совместно», – подчеркнул депутат Госдумы, вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.Напомним, что госкорпорация «Ростех» стала первым индустриальным партнером НОЦ Самарской области. Соответствующее соглашение было заключено весной прошлого года.«Я хочу поблагодарить корпорацию «Ростех» за партнерство, – обратился губернатор к Сергею Чемезову. – Уверен, что работа регионального НОЦа, которая уже имеет определенный результат, предопределит поддержку на федеральном уровне».В ходе заседания Дмитрий Азаров поднял тему проведения Года памяти и славы и празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к руководителям крупнейших предприятий страны, губернатор призвал их принять участие в проекте «Вахта памяти», разработанном в нашем регионе. Уже в ближайшее время этот проект стартует на территории Самарской области. «Речь идет о том, чтобы предприятия оборонного комплекса, которые ковали оружие Победы, каждый день рассказывали о том, что делалось для фронта в этот день в годы Великой Отечественной войны, – пояснил руководитель Самарской области. – Благодаря Союзу машиностроителей эта акция могла бы охватить буквально всю страну».Идея проекта нашла поддержку участников заседания. «Задача состоит в том, чтобы трудовые коллективы вспомнили великую историю своих предприятий, региона, страны. Эти уникальные информационные материалы будут размещаться на телевидении и в сети интернет. Именно там сегодня идет главная борьба за сохранение исторической правды, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, что предприятия оборонного комплекса, трудовые коллективы включатся в эту работу, расскажут великую историю своих заводов, защитив тем самым правду о Великой Победе», передает пресс-служба облправительства.