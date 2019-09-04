Дмитрий Азаров подверг ряд муниципалитетов критике за слабую работу в сфере обращения с ТКО

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Всю среду,, губернатор Самарской областипроводит в Сергиевском районе. Здесь Глава региона проверил ход реализации нацпроектов, посетил ряд объектов соцсферы, а также провел приём личный граждан.Череда рабочих мероприятий главы региона в Сергиевском районе началась с селекторного совещания на тему развития системы обращения с ТКО. В подведении промежуточных итогов реализации новой системы обращения с ТКО и работы с регоператором приняли участие депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Правительства Самарской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской областии главы всех муниципалитетов области.Открывая совещание, Дмитрий Азаров определил его главную задачу – детально разобрать актуальные вопросы, в которых районам требуется помощь региональных властей. «На начальном этапе мы постарались максимально сохранить существующую модель – для того, чтобы не создавать излишних сложностей. Тем не менее, новая модель функционирования системы всегда сопряжена со сложностями переходного этапа, многие муниципалитеты с ними столкнулись», – отметил Глава региона.Губернатор подчеркнул, что вопросы экологии находятся в фокусе внимания как общества, так и властей всех уровней: «Особую значимость повсеместное налаживание современной, эффективной и бережной к природе системы работы с отходами приобретает при реализации нацпроектов».Напомним, проект «Комплексная система обращения с ТКО» является ключевым направлением нацпроекта «Экология» – одного из 12 национальных проектов, инициированных Президентом страны. Благодаря нацпроекту регион получил возможность приступить к решению целого комплекса застарелых экологических проблем. Так, за 8 месяцев 2019 в Самарской области уже ликвидировано 450 несанкционированных свалок, собрано и транспортировано 635 847 тонн отходов, передано на обработку 154 008 тонн, а на утилизацию – 15 400. Кроме того, с вводом новых мусоросортировочных комплексов в ближайшее время долю переработки увеличат.«Проблемы копились десятилетиями, сейчас мы только приступили к их решению», – подчеркнул губернатор. Он также отметил, что в этой работе важен комплексный подход: «Многие вопросы решить наскоком невозможно, важна системная грамотная кропотливая работа по отладке уже существующих механизмов».В соответствии с законодательством вопросы размещения мест сбора мусора, обновления и ремонта контейнерных площадок находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Однако, понимая недостаток средств в районах на своевременное обновление площадок, регион готов заключать с ними соглашения на условиях софинансирования. Так, только при обновлении площадок Правительство области готово покрывать 70% затрат для муниципальных районов, а при их ремонте брать на себя 20% от всех расходов. Однако, отметил Сергей Марков отметил, что далеко не все муниципалитеты на данный момент заключили такие соглашения.«Коллеги, я напоминаю вам – муниципальным образованиям, что это ваша зона ответственности, ваши полномочия. И те муниципальные образования, которые отказались от подписания соглашения, де-факто отказались от денег», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также поручил министру энергетики и ЖКХ предоставить исчерпывающий отчёт в разрезе муниципальных образований о потребности в ремонте и замене контейнерных площадок, заключённых соглашениях и фактическом объёме произведённых работ.«Если вы считаете возможным отказываться от этих средств и при этом не делать работу вовсе, значит, с ней будет справляться кто-то другой! И по каждому муниципалитету, который наплевательски относится к этой работе, мы доведём информацию до жителей!», – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров.Среди тех районов, в которых работа ведётся эффективно, явный лидер – Сергиевский. За 8 месяцев 2019 года установлено 20 новых контейнерных площадок, ликвидировано 2 несанкционированные свалки и один навал мусора, договоры на вывоз мусора заключены с абсолютным большинством юрлиц. Кроме того, район активно пользуется предложенными регионом вариантами софинансирования по обновлению и ремонту контейнерных площадок. Результаты заметны и жителям –поэтому доля собираемости платежей здесь составляет 96,5%.В связи с этим глава региона поручил профильному министерству оказывать финансовую поддержку в первую очередь тем районам, которые пользуются предоставленными возможностями и активно ведут работу сами, а также рассмотреть возможность увеличения доли софинансирования со стороны регионального бюджета, чтобы повысить объём проводимых работ.«Мы с вами говорили о том, что люди должны в этот первый год увидеть результат. А результат – это новые контейнерные площадки, отремонтированные контейнерные площадки, ликвидация свалок. Все достаточно просто, но наглядно для людей. Результат – это создание системы, как это сделано здесь, в Сергиевском районе», – заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.