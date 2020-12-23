Дмитрий Азаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря

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Ранее губернатор рекомендовал работодателям региона сделать последний день декабря выходным. Соответствующее обращение глава региона направил в Союз работодателей региона и в федерацию профсоюзов области. Отдельно он попросил освободить от работы в последний день года женщин. Ряд работодателей региона уже последовали этой рекомендации и объявили последнюю субботу 2020-го рабочей, а 31 декабря - выходным.

«Давайте подумаем о праздничном настроении в этот волшебный день. Проводим 2020 год, вступим в год 2021-й полными сил, здоровья, с хорошим настроением», - отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу партии «Единая Россия» сделать 31 декабря нерабочим днем.

Он заявил, что трудовая деятельность 31 декабря все равно "мягко говоря, своеобразная", но, согласно закону, объявить выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно. Поэтому президент рекомендовал в тех субъектах, в которых решение еще не принято, сделать это на региональном уровне.

Сегодня же губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. Документ предписывает руководителям органов власти, организаций и предприятий сделать рабочим днем 26 декабря с последующим предоставлением дня отдыха 31 декабря.