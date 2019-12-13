Дмитрий Азаров обсудил с бизнес-сообществом инвестиционный имидж региона на международных рынках

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Участие в мероприятии приняли губернатор Самарской области, руководители региональных министерств и ведомств, представители крупнейших транснациональных компаний, в том числе OOO «Линде Инжиниринг Рус», «Сие аутомотив рус», «Валео сервис» и ряд других. Участники встречи обсудили тему повышения инвестиционной привлекательности и продвижения бренда региона на российском и мировом рынках, оценили опыт других городов во внешнеторговых отношениях и создании международных брендов.«Я рад, что есть такая традиция и возможность в конце года собраться, чтобы обсудить ключевые направления развития региона, его экономики, бизнеса, предпринимательства и инвестиций», – сказал Дмитрий Азаров на встрече с бизнес-сообществом в рамках форума.Глава региона подчеркнул: Самарская область уже интегрирована в мировую экономику. Доля внешнеторгового оборота области в валовом выпуске составляет 15%. Регион обладает большим экономическим, природно-ресурсным, инновационным и человеческим потенциалом. По масштабу своей экономики губерния входит в 10-ку крупнейших субъектов России и уверенно сохраняет за собой статус опорного региона страны. В стратегии пространственного развития государства Самарская область позиционируется как геостратегическая.Регион активно и динамично развивается, что позитивно оценено ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. Так, по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств («S&P Global Ratings» – BB+/Стабильный и «Moody’s Inverstors Service» – Ba2/Позитивный) губерния занимает лидирующие позиции среди субъектов России.На территории региона расположена третья по величине городская агломерация России. Ее центрами являются опорные для экономики области города – Самара и Тольятти. Готовится проект создания скоростной железнодорожной магистрали, что обеспечит еще большую синергию экономик городов, входящих в состав агломерации. «Считаем, что это будет «хребтом» агломерации. Компания РЖД этот проект одобрила», – отметил Губернатор.Центром региональной системы высшего технического образования является Самарский университет, который входит в число 15-ти ведущих университетов Российской Федерации и имеет статус национального исследовательского университета, опорные вузы – Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, а также Самарский государственный медицинский университет, являющийся опорным для Поволжского медицинского кластера. «Регион по праву может гордиться своей высшей школой Самары и Тольятти», – заметил глава региона.Существующий потенциал стал базой при создании в Самарской области одного из первых в России научно-образовательного центра. Это подчеркивает и усиливает позиции губернии на мировой образовательной арене.Визитная карточка региона – это ракеты-носители, создаваемые «РКЦ «Прогресс» и обеспечивающие 100% пилотируемых запусков в космос в мире. Но не только этим славится наш регион. На территории области сосредоточены крупнейшие химические и нефтехимические предприятия, дающие более 110 млрд рублей экспортной выручки в год. Волжский гигант АВТОВАЗ обеспечивает более четверти всего российского рынка легковых автомобилей. Кроме того, у нас размещены предприятия мировых промышленных лидеров – Schneider Electric, Bosch, Linde, Arconic, Nestle, Coca-Cola, Danone, Valeo, Faurecia и других.Ключевым направлением работы, открывающим возможности для интеграции на евразийском пространстве, стало включение Самарской области в международные транспортные коридоры. Важной вехой для региона стало решение о строительстве моста через Волгу, который вошел в федеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране объект, который будет частью международного автомобильного маршрута «Европа – Западный Китай», позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия и укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны.Этот новый маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся и эффективно работающей инвестиционной и инновационной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ «Тольятти», технопарком в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», вдоль территории опережающего развития «Тольятти». «Предлагаю бизнес-сообществу серьезно задуматься о том, какие это открывает перспективы перед бизнесом», – обратил внимание участников встречи Дмитрий Азаров.Также губернатор напомнил о подписании Постановления Правительства РФ о создании территории опережающего развития «Чапаевск», что является очередным шагом к развитию инвестиционного потенциала Самарской области. Еще одно важное событие — открытие Шестого кассационного суда в Самаре. «Мы сегодня можем смело говорить о том, что мы – судебная столица Поволжья. Важно, что мы возвращаем некогда утраченные позиции», – подчеркнул Дмитрий Азаров.В ходе интерактивного голосования участники форума выбрали наиболее оптимальную стратегию создания и продвижения имиджа региона на международном уровне. Наиболее стратегически важной страной для Самарской области в плане инвестиционного взаимодействия была названа Германия. Недавно в Самарской области расширила свое присутствие немецкая компания «Линде Инжиниринг Рус». В ходе бизнес-форума генеральный директор компанииотметил: «Линде – инженерная компания и нам нужны инженеры. В Самаре есть 5 университетов, которые выпускают очень квалифицированных инженеров. Самара – это сердце России и находится в ее центре. Географически она расположена близко к основным нашим объектам и клиентам. Все крупнейшие предприятия химической промышленности региона имеют для нас большое значение. И еще один очень ключевой аспект – это уровень расходов. Самара сочетает в себе очень квалифицированных инженеров и благоприятную для нас структуру затрат».А директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Colaдополнила: «Почему сюда нужно инвестировать помимо того, что это прекрасный логистический хаб? Правительство Самарского региона регулярно и очень системно привлекает инвестиции. Она внимательно и четко отслеживает все, что нужно инвесторам».По мнению участников форума, наиболее важной мерой поддержки для инвесторов являются налоговые преференции. И сегодня возможности ведения бизнеса в Самарской области выгодно отличаются от условий столичного и других регионов. Помимо налоговых льгот и преференциальных условий, нашим региональным инвестиционным законодательством закреплен принцип о не ухудшении условий ведения бизнеса. Стабильность – главный принцип и главная государственная гарантия Правительства области для инвесторов.По словам директора предприятия по производству сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро», надо находить свою нишу, создавать уникальные продукты и не бояться вкладывать деньги. «В нашей области для этого абсолютно все есть. Здесь созданы уникальные условия. На областном и федеральном уровне работают отличные меры господдержки. Работать надо – и все», – сказала она.В завершении работы форума у каждого участника была возможность задать губернатору интересующие их вопросы. Представитель компании «Электрощит-Самара» поблагодарила Правительство области за поддержку и рассказала, что в ближайшие годы компания планирует инвестировать в регион несколько миллиардов рублей. Андреас Реннер поблагодарил Дмитрия Азарова за работу по благоустройству и повышению качества городской среды. Он выразил готовность внести свой вклад по повышению узнаваемости региона в Германии. «В области проделана большая работа по закладыванию фундамента дальнейшего развития, но надо наращивать сетевые связи», – сказал он. Губернатор поблагодарил инвестора за содействие в этой работе, передает пресс-служба облправительства.