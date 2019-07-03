Дмитрий Азаров о ситуации на АвтоВАЗе: "Сейчас главная задача - защитить интересы трудовых коллективов"

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В среду, 3 июля, во время федерального форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде губернатор Самарской областипрокомментировал ситуацию на заводе «АВТОВАЗ».Напомним, группа «АВТОВАЗ» с 3 июля 2019 года была вынуждена приостановить производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан с ​ нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород).Вчера вечером Глава региона, который находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде, провел встречу с губернатором области. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта.​«Это спор двух хозяйствующих субъектов. И на мой взгляд, здесь должно быть полное понимание своей ответственности перед трудовыми коллективами и за бесперебойную работу экономики у менеджмента как «АВТОВАЗА», так и менеджмента «Завода Автокомпонентов», – отметил Дмитрий Азаров. – Ситуация, так, как она выглядит сейчас, больше похожа на шантаж. По той информации, которой я располагаю, продукция на предприятии имеется. Но она не отгружается на АВТОВАЗ. Встает фактически главный конвейер завода, в ближайшие дни под угрозой работа крупнейшего трудового коллектива Самарской области. Как Губернатор я, безусловно, всегда забочусь о жителях Самарской области, о людях, которые честным трудом обеспечивают себя и благосостояние своей семьи. Поскольку ситуация дошла до остановки конвейеров пришлось в нее вмешаться».При этом глава региона подчеркнул – по имеющимся данным, в контрактах на поставку комплектующих прописано, что даже если стороны не договорились об изменении цены, поставщик обязан продолжать отгрузку продукции.От конфликта двух предприятий могут пострадать трудовые коллективы обоих предприятий. «Необходимо найти компромиссное решение, сесть за стол переговоров. Руководство АВТОВАЗА готово к переговорам на любом уровне, – подчеркнул Губернатор. – Но отгрузку, на мой взгляд, нужно начать немедленно. Сейчас руководство завода предпринимает дополнительные меры по защите трудового коллектива, для того, чтобы выйти на контакт с лицом, принимающим решение по автокомпонентам, для того, чтобы компромисс в ближайшее время был найден. Со своей стороны мы с губернатором Нижегородской области будем создавать условия для сближения переговорных позиций, поскольку дело касается десятков тысяч людей», передает пресс-служба облправительства.