Дмитрий Азаров и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили вопросы совместного сотрудничества

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Губернатори председатель совета директоров российской финансовой корпорации АФК "Система"обсудили вопросы совместного сотрудничества, в том числе, в рамках соглашений,подписанных на ПМЭФ-2019.Участие во встрече приняли представители ведущих организаций, входящих в группу компаний АФК "Система", представители Правительства СО."Рад тому, что наши предварительные договоренности имеют все шансы претвориться уже в реальных делах. На ПМЭФ мы обсудили целый ряд направлений совместной работы: в сфере строительства, здравоохранения,а также в сфере цифровой экономики. Всё это для нас является актуальным, важным и перспективным. Мы заинтересованы в расширении компетенций на территории СО. У нас есть традиционные отрасли нашей специализации: машиностроение, ракетостроение, авиастроение, нефтехимия, нефтепереработка. Но в эпоху развития цифровой экономики мы и на этом направлении предполагаем концентрировать свои усилия. Рассчитываю, что наши договоренности будут в ближайшее время оформлены в конкретные проекты", - отметил Дмитрий Азаров.Губернатор напомнил, что СО обладает уникальным набором возможностей для ведения экономической деятельности."У нас благоприятное региональное законодательство для инвесторов. За последние два года регион в рейтинге АСИ поднялся на 41 пункт. СО является лидером в сфере ГЧП. Мы входим в шестерку лидеров, на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями и Башкортостаном. Значительно улучшились и международные рейтинги. Мы планомерно создаем благоприятные условия для бизнеса", - подчеркнул глава региона.Губернатор также отметил, что благодаря решениям Президента Владимира Путина, Правительства РФ в СО работает ОЭЗ Тольятти, территории опережающего социально-экономического развития, Технопарк "Жигулевская долина" в Тольятти (региональный опратор фонда "Сколково"), индустриальные парки."ОЭЗ в Тольятти - одна из самых успешных в стране, и у нас есть планы по её развитию, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - С Магнитогорским метаталлургическим комбинатом мы договорились создать там логистический центр, решаем задачу развития железнодорожной ветки. Сама ветка создаёт условия для новых инвесторов, с которыми мы ведём переговоры. Мы стараемся создать непрерывную цепочку проектов, чтобы каждый из них становился якорным для следующего. Рассчитываю, что и ваша группа компаний найдет для себя применение усилий, талантов, компетенций, которыми вы обладаете, на Самарской земле. Мы готовы создать для этого необходимые условия", - отметил Дмитрий Азаров, рассказывая о преимуществах ведения бизнеса в СО к Владимиру Евтушенкову."Мы рассматривали направления нашего регионального развития и пришли к выводу, что СО - для нас стратегическая. Мы присутствуем в Москве, Петербурге, Новосибирске, Дальнем Востоке и других регионах. Также намерены и в СО развивать все наши направления", - подчеркнул Владимир Евтушенков.Председатель совета директоров финансовой корпорации также подчеркнул, что граней совместного сотрудничества между АФК "Система", Правительством и организациями СО много."Мы со своей стороны постараемся сделать всё, чтобы работа была налажена. По тому расположению, которое мы испытываем к себе со стороны Дмитрия Азарова и Правительства СО, мы понимаем, что бизнес в этом регионе может получиться. Мы точно хотим сюда прийти", - резюмировал итоги переговоров председатель совета директоров АФК "Система", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.