Дмитрий Азаров и Вагит Алекперов обсудили совместные проекты Самарской области и ЛУКОЙЛа

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В четверг, 17 октября, в ходе рабочей поездки в Москву, губернатор Самарской областивстретился с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ». Стороны обсудили развитие в регионе социального партнерства, а также перспективные вопросы взаимодействия компании и регионального правительства, в том числе, в строительстве объектов социальной сферы.​«Мы обсуждали как совместные будущие проекты, так и развитие компании, в том числе розничного бизнеса на территории Самарской области», – отметил Вагит Алекперов.​Наш регион и нефтяную компанию связывают тесные партнерские отношения. Так, например 18 сентября этого года в Самаре было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве.​ПАО «ЛУКОЙЛ» намерено наращивать инвестиционную активность в Самарской области по поиску и разработке новых нефтегазовых месторождений.Компания на территории региона не только решает свои производственные задачи, часть средств направляется на реализацию значимых для территории присутствия инициатив – реконструируются учреждения здравоохранения и культуры, благоустраиваются общественные пространства, возводятся спортивные объекты. Среди крупных проектов – физкультурно-оздоровительные комплексы «Победа» в селе Кошки, «Ника» в Большой Глушице, «Колос» в Челно-Вершинах. В текущем году компания финансирует строительство дополнительного здания для Самарского медико-технического лицея.Напомним также, что в этом году в Самарской области прошел V конкурс социальных проектов ЛУКОЙЛа. Было подано более 350 заявок, 79 из них получили грантовую поддержку. Проекты представлены в трех номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».Также в четверг, 17 октября губернатор Дмитрий Азаров по приглашению Вагита Алекперова принял участие в торжественной церемонии вручения премий «Импульс добра».Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.​Премия учреждена Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», основанного Вагитом Алекперовым, передает пресс-служба облправительства.​