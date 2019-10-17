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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров и Вагит Алекперов обсудили совместные проекты Самарской области и ЛУКОЙЛа

17 октября 2019 23:54
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Стороны обсудили развитие в регионе социального партнерства, а также перспективные вопросы взаимодействия компании и регионального правительства, в том числе, в строительстве объектов социальной сферы.​
В четверг, 17 октября, в ходе рабочей поездки в Москву, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Стороны обсудили развитие в регионе социального партнерства, а также перспективные вопросы взаимодействия компании и регионального правительства, в том числе, в строительстве объектов социальной сферы.​

«Мы обсуждали как совместные будущие проекты, так и развитие компании, в том числе розничного бизнеса на территории Самарской области», – отметил Вагит Алекперов.​

Наш регион и нефтяную компанию связывают тесные партнерские отношения. Так, например 18 сентября этого года в Самаре было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве.​

ПАО «ЛУКОЙЛ» намерено наращивать инвестиционную активность в Самарской области по поиску и разработке новых нефтегазовых месторождений.

Компания на территории региона не только решает свои производственные задачи, часть средств направляется на реализацию значимых для территории присутствия инициатив – реконструируются учреждения здравоохранения и культуры, благоустраиваются общественные пространства, возводятся спортивные объекты. Среди крупных проектов – физкультурно-оздоровительные комплексы «Победа» в селе Кошки, «Ника» в Большой Глушице, «Колос» в Челно-Вершинах. В текущем году компания финансирует строительство дополнительного здания для Самарского медико-технического лицея.

Напомним также, что в этом году в Самарской области прошел V конкурс социальных проектов ЛУКОЙЛа. Было подано более 350 заявок, 79 из них получили грантовую поддержку. Проекты представлены в трех номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».

Также в четверг, 17 октября губернатор Дмитрий Азаров по приглашению Вагита Алекперова принял участие в торжественной церемонии вручения премий «Импульс добра».

Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.​

Премия учреждена Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», основанного Вагитом Алекперовым, передает пресс-служба облправительства.​ 
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Комментарии



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17 октября 2019  23:54
Стороны обсудили развитие в регионе социального партнерства, а также перспективные вопросы взаимодействия компании и регионального правительства, в том числе, в строительстве объектов социальной сферы.​
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