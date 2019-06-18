Дмитрий Азаров: "Все, кто нарушает закон, должны быть призваны к ответу"
18 июня 2019 14:13
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Об оперативной обстановке на территории региона рассказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В районах губернии сохраняется высокий уровень пожароопасности в лесах (IV класс). Самый сильный пожар на минувшей неделе произошел около железнодорожной станции Курумоч.
Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам тщательно анализировать каждый случай возгорания, особенно в лесной зоне, принимать все необходимые профилактические меры.
В области продолжается работа по открытию пляжей, на 17 июня из зарегистрированных 37 пляжей принято 22. До конца текущей недели эту работу планируется закончить. А до конца июня должны завершить ввод новых зон отдыха.
Также на совещании большое внимание было уделено экологическим вопросам, например, по утилизации горюче-смазочных материалов. Сейчас идет сбор и анализ информации. По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова, в настоящее время в Росприроднадзоре лицензировано пять организаций, занимающихся переработкой ГСМ. Глава региона поручил выяснить объемы переработки, а также проанализировать ситуацию с отходами высокого класса опасности, ртутьсодержащими отходами и выстроить систему работы по видам отходов, по классу их опасности.
Первый заместитель министра строительства региона Анатолий Баранников доложил о промежуточных результатах проведенной ревизии объектов строительства в береговой полосе Волги, целью которой было выявление незаконных построек. Было проведено четыре контрольных выезда. На участке от Новокуйбышевска до стрелки реки Сок обнаружено 10 незаконных объектов, по каждому идет проверка документов.
Напомним, Дмитрий Азаров поручил создать рабочую группу и совместно с профильными ведомствами провести визуальный осмотр береговой линии на предмет незаконного строительства. Специалисты выявили ряд объектов, имеющих признаки нарушений. 20 метров от реки - береговая полоса. Эту землю нельзя приватизировать, на ней нельзя строить, это место общего пользования.
"Есть чем заниматься. Вот эти первичные рейды показали, что проблемы есть. И заниматься надо системно. Нам все равно, кто нарушает закон. Все, кто его нарушает, должны быть призваны к ответу", - заявил Дмитрий Азаров, передает vkonline.ru.
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