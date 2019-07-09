Дмитрий Азаров: «Если мы сделаем людей участниками нацпроектов, то добьемся всех поставленных целей»
9 июля 2019 21:52
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Откровенный разговор инициировал глава области Дмитрий Азаров. Он призвал коллег озвучить наиболее проблемные вопросы в реализации проектов, выявить риски неосвоения средств и нарушения сроков. «Формирование федеральных проектов завершилось только в мае. Мы, как и другие регионы, испытываем определенные трудности, но все они решаются в рабочем порядке, – отметил губернатор. – Сегодня мы тесно взаимодействуем с Правительством РФ. Отраслевые министры ежедневно связываются с федеральными коллегами и выясняют все возникающие вопросы».
Губернатор отметил, что пока регион довольно успешно справляется с поставленными задачами. Актуальное положение дел было озвучено на недавнем заседании Президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Однако есть и слабые места, которые требуют напряженной работы. В частности, не один субъект РФ не смог уложиться в срок по показателю организации цифрового контура медицинских услуг. «Меня не интересует, почему этого не сделали другие регионы. За них есть, кому отвечать. Мне важно, чтобы наша область справилась с доведенными показателями. Есть задачи, есть контрольные точки – будьте любезны их выполнить».
Руководитель региона подчеркнул, что во главу угла ставится не борьба за освоение федеральных средств, а благополучие граждан. «Хочу напомнить слова Президента, о том, что людям не интересны подробности нашей «бюрократической кухни». Они знают, что приоритетные национальные проекты должны сделать их жизнь лучше, что страна направила на это большие деньги. Люди ожидают увидеть реальную отдачу, результат – и не в отдаленном будущем, а сейчас», – процитировал губернатор.
По его словам, реализация нацпроектов неотделима от постоянного информирования граждан. «Нужно работать с людьми, рассказывать, какие объекты появятся на территории их городов и сел, – отметил губернатор. – Давайте оперировать конкретными вещами: квадратными метрами введенного жилья, количеством мест в школах и детских садах, показателями рождаемости и смертности. Сможем привлечь людей – достигнем всех поставленных целей».
Для глав муниципалитетов подобные совещания имеют особое значение. Они позволяют озвучить проблемные вопросы, конкретизировать поставленные задачи, почерпнуть полезный опыт других территорий.
Для Сергиевского района приоритетными являются вопросы, связанные с экологией, демографией, развитием спорта. «В настоящий момент мы сформировали заявки по строительству новых водоводов в селах Кандабулак и Калиновка. Также ведется работа по развитию малого бизнеса, созданию сельскохозяйственных кооперативов, переселению из ветхого аварийного жилья, – рассказал глава района Алексей Веселов. – Подобные совещания помогают нам не только «сверить часы» с коллегами, но и плотнее пообщаться с профильными министерствами. Без тесного взаимодействия эффекта не будет».
«Такие совещания очень актуальны. Вопросы на территориях возникают. Их нужно поднимать на уровень субъекта, а при необходимости и на федеральный уровень», – считает глава Похвистневского района Юрий Рябов. В рамках нацпроектов его муниципалитет ведет строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, уже объявлены торги на приобретение передвижной техники для организации кинопоказов и концертов в малых селах.
Масштабные задачи стоят перед Отрадным. Над подготовкой местных проектов здесь начали работать еще в декабре прошлого года. «Основные задачи стоят по и строительству очистных сооружений, — рассказал глава города Александр Бугаков. – В жесткие сроки нам предстоит собрать огромный объем документации: подготовить проекты, сметы, пройти экспертизу. Это глобальная работа, которую наши специалисты выполняют не поднимая головы». Решать возникающие проблемы помогают открытые совещания. «Здесь мы можем озвучить проблемные моменты и общими усилиями найти пути их решения. Кроме того, общаемся с коллегами, смотрим, как они выполняют поставленные задачи», – отметил Бугаков, передает пресс-служба облправительства.
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