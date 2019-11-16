Депутат госдумы Владимир Бурматов приехал в Самару с «экологическим» визитом
16 ноября 2019 14:53
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Владимир Бурматов является председателем комитета по экологии и охране окружающей среды в госдуме и руководителем федерального проекта «Чистая страна», созданного под эгидой партии «Единая Россия» для надзора за исполнением мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». В ходе реализации этого приоритетного нацпроекта Самарская область может получить несколько миллиардов рублей на ремонт и строительство очистных сооружений, а также современных объектов по переработке мусора и многое другое.
Во время визита Владимир Бурматов познакомился с успешными социально-экологическими практиками региона, пообщался со студентами профильных вузов — будущими экологами и учеными, встретился с эко-волонтерами региона. А также принял участие в церемонии награждения экологически-сознательных школьников. Увидев результаты конкурса «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор», он отметил, что воспитание у детей ответственного обращения с отходами — это отличная практика и что ее следует взять на вооружение другим регионам.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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