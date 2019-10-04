Деловая программа форума Volga Investment Summit закрыта
4 октября 2019 21:08
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4 октября состоялся старт деловой программы форума. В ее открытии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, открывая саммит отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает этот международный бизнес-форум.
«Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на Самарской земле,- подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам международного форума. - Я уверен, что вы проведёте здесь время с пользой и удовольствием. Мы объединены общими целями: развитием экономики, созданием условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира. Я уверен в том, что форум своей
насыщенной программой удовлетворит потребности каждого участника. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить свои проекты, бизнес и найти партнёров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес».
На заседании сессии «Международная кооперация и экспорт» участники саммита обменялись мнениями о перспективах продвижения российской продукции АПК на рынки стран Юго-Восточной Азии, и эффективности государственной поддержки этого направления.
В заседании приняли участие Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, Россия, Москва, Денис Казанников (Руководитель проекта по поддержке экспорта АПК РЭЦ, Россия, Москва) и другие эксперты.
Один из национальных проектов России - поддержка международной кооперации и экспорта. В Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина обозначена задача – к 2024 году объем экспорта в сфере АПК должен достичь 45 млрд рублей, то есть более чем в два раза к объемам 2018 года.
Денис Казанников отметил, что «те цифры выполнения Указа, которые мы видим сейчас, более чем оптимистичны. Это касается в первую очередь Самарской области. По итогам первого полугодия текущего года по сравнению с предшествующим периодом прошлого года рост по АПК составил 32%. Это очень хороший показатель, и мы видим в этом определенную заслугу нашего регионального подразделения РЭЦ».
Государство создает наиболее благоприятные условия для предприятий, отправляющих продукцию на экспорт. Участие компаний в государственной программе создает для них уникальные возможности привлечения различных форм поддержки из федерального бюджета на срок до 2024 года. Участникам программы будет оказана поддержка в виде возмещения затрат, связанных с развитием экспорта (это и компенсация затрат на логистику и сертификацию, дешевые кредиты, обучение и многое другое). В Самарской области действуют более 200 компаний с иностранным участием. Больше всего совместных предприятий в автомобильной промышленности и в сфере недвижимости. Работают крупные совместные предприятия в химической, пищевой промышленности, металлургии, нефтедобыче и нефтепереработке.
Оптимальные условия для предприятий-экспортеров создает и таможня. Как отметил один из экспертов сессии, заместитель начальника Самарской таможни ФТС России Вячеслав Батаев, «время проведения таможенных операций сегодня – это не часы, а минуты. С сентября прошлого года вступил в силу федеральный закон о таможенном регулировании в Российской Федерации, который отменил сборы за совершение таможенных операций при экспорте. Вывозные пошлины взимаются в отношении единичных товаров. Мы с удовольствием используем такую площадку, как данный саммит, чтобы донести до участников, что таможня открыта для бизнеса».
Сразу после завершения работы сессии участники саммита смогли принять участие в дискуссии на тему «Эффективные инструменты экспорта». Эксперты Елена Бондаренко (директор департамента программ для руководителей малого и среднего бизнеса Московской школы управления «Сколково»), Анна Догнал (старший менеджер образовательных программ Московской школы управления «Сколково»), Владимир Обыденнов (председатель Российско-Иранского делового совета), Максим Багаев (глава представительства Российско-Сингапурского Делового Совета) обменялись опытом построения образовательных программ для бизнеса, отметили важность экспертной, информационной, аналитической поддержки предприятий-экспортеров.
Подводя итоги дискуссии, Алексей Ильметов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области, сказал:
«Акцент этого форума не случайно сделан на Халяль. Это одно из самых стремительно развивающихся направлений в мире, что создает дополнительные возможности для экспорта. Количество предприятий, которые работают в пищевой промышленности по стандартам Халяль, постоянно кратно увеличивается. И даже те предприятия, которые раньше никогда Халялем не занимались, например Сызранский мясокомбинат, прошли сертификацию, и сейчас порядка 40% производства - это халяльная продукция. Благодаря форуму еще больше самарских производителей увидят в этом направлении перспективу для своего бизнеса».
Ярким финалом Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day станет большой гастрономическим фестиваль «Ярмарка вкусов» 5 октября 2019 на площади Куйбышева, в котором смогут принять участие все желающие, передает пресс-служба облправительства.
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