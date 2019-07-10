Британия не дала визу российскому дипломату
10 июля 2019 23:59
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Он отметил, что выдача виз российским дипломатам, направляющимся в командировки, остается одной из проблем нынешних отношений Лондона и Москвы. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а затем сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал пресс-секретарь.
На форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Дипломат добавил, что раньше такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, направлявшимся на мероприятия ООН.
"Теперь эту практику, видимо, берут на вооружение в Лондоне — такое неожиданное проявление находит происходящее на фоне Brexit сближение Великобритании с США. С большим сожалением наблюдаем, как риторика о "глобальной Британии" и "порядке, основанном на правилах" на деле ведет ко все новым нарушениям международного права и общепринятых норм дипломатического общения. Британцы со всей очевидностью предпочитают произвольно установленные "правила" универсально согласованным правовым нормам, а в случае с подобными конференциями обсуждение проблем в узком кругу единомышленников для них предпочтительнее широкой дискуссии с разнообразием мнений", — заключил представитель посольства.
Британское МВД вопросы о выдаче виз в частных случаях не комментирует.
Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Сообщалось, что участие в ней примут делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и свыше полутора тысяч журналистов, представителей науки и активистов.
Однако российским телеканалу RT и агентству Sputnik в аккредитации на форум отказали, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации".
Российский МИД потребовал, чтобы Лондон представил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение, но никакого ответа от британской стороны так и не последовало.
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