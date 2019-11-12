Дмитрий Азаров проконтролировал ход реализации нацпроектов в Красноармейском районе

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Сначала губернатор осмотрел участок автодороги регионального значения «Самара – Волгоград» – «Красноармейское – Пестравка», где был выполнен капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего было отремонтировано 11,7 км дороги. Вместе с трассой был отремонтирован мост через реку Чапаевка, обустроены тротуары, установлены остановки общественно транспорта, наружное освещение и дорожные знаки.Дорогу сдали в эксплуатацию четко по графику – к 1 октября. «Такой настрой министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области позволил нам попасть в список лидеров по РФ по исполнению работ. Теперь Министерство транспорта РФ понимает, что на нас можно рассчитывать, выделять средства и ставить дополнительные задачи – мы с ними справимся. Такая репутация зарабатывается очень тяжело, но когда ты нее заработал, то у тебя появляется гораздо больше возможностей для привлечения средств», – подчеркнул Глава региона.Важна не только скорость, но и качество работ. Вместе со специалистами мобильной лаборатории Дмитрий Азаров провел отбор керна – пробы асфальтобетонного покрытия, которая позволяет оценить качество дорожного полотна в целом и соответствие толщины каждого слоя нормативам. Эксперты заверили: визуально претензий нет, более подробно анализ проведут уже в лаборатории. «Все по ГОСТу и соответствует своду правил и нормам по толщине дорожного полотна, прописанным в контракте, – констатировал главный технолог «Самаратрансстроя» Денис Денисов. – Состав асфальта определят уже в лаборатории в течение 3-4 дней».Отдельно Глава региона подчеркнул: нередко после проверки лабораториями или контрольными органами отверстия от кернов остаются на продолжительный срок. Необходимо оперативно заделывать их, чтобы они не становились дополнительным фактором разрушения дорожного полотна. Руководитель лаборатории подчеркнул, что отверстия будут залиты бетонной смесью в течение нескольких часов. Губернатор поручил руководителю Минтранса Ивану Пивкину наладить повсеместный контроль за своевременностью таких работ.После этого Глава региона осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в поселке Любицкий, который был открыт в этом году по региональному проекту Самарской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Раньше жители поселка (больше 390 человек) не могли получить даже элементарную медицинскую помощь – им приходилось ездить в райцентр за 10 км. А теперь все будет в шаговой доступности.Глава района Валерий Богучарский рассказал, что ФАП уже готов к работе, благоустройство территории будет завершено до конца ноября. Местный фельдшер подчеркнула, что ФАП большой, удобный, теплый и оснащен необходимым оборудованием. Работа по модернизации первичного звена в Красноармейском районе будет продолжена: в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» старый ФАП в селе Колокольцовка заменят на новый.Затем Губернатор посетил детский сад «Журавушка» в поселке Ленинском. Детсад на 144 мест был построен в 1984 году, и за это время ни разу не ремонтировался капитально. В этом году двухэтажное здание образовательного учреждения было капитально отремонтировано по государственной программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года». Из областного и муниципального бюджетов на эти цели было выделено 20,4 млн рублей. На эти деньги был утеплен и отделан сайдингом фасад здания, старые окна заменены на современные стеклопакеты, заменены системы электроосвещения, водоснабжения, отопления, канализации, проведены отделочные работы. То есть было решено огромное количество назревших проблем, связанных с неисправностями инженерных систем.Территория детского сада озеленена по всему периметру. Каждое групповое прогулочное место оснащено песочницами, местами для активных игр. Имеется спортивная площадка. Оборудованы тематические площадки «Огород», «Метеоплощадка», «Птичья столовая», «Озеро». Сегодня в «Журавушку» ходят 85 детей. Воспитанники садика устроили для гостей настоящий концерт, в ответ Губернатор подарил им сладкие подарки. Родители детей рассказали Главе региона, что при капитальном ремонте детсада руководство образовательного учреждения советовалось с ними и учитывало их пожелания.Также Губернатор побывал в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который был создан на базе школы села Красноармейское в этом году по нацпроекту «Образование». Центр оснащен самым современным оборудованием: мобильным классом, интерактивным комплексом, квадрокоптерами, практическими пособиями для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, ЗD оборудованием, шлемом виртуальной реальности, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, комплектами для обучения шахматам, комплектами мебели. Сегодня в Центре работают 9 педагогов, которые с апреля по июль 2019 года прошли обучение по направлению «Гибкие компетенции проектной деятельности». В «Точке роста» проходят занятия обучающихся с 1 по 11 класс по информатике, технологии, физике, ОБЖ, обновлено содержание учебных дисциплин и методов обучения.Ребята, занимающиеся в кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций, показали губернатору проекты, над которыми они сейчас работают с использованием передовой компьютерной техники и оборудования, передает пресс-служба облправительства.