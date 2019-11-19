Нового прокурора Самарской области попросили обратить внимание на работу коммунальных УК
19 ноября 2019 12:45
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Так, Михаил Маряхин поинтересовался позицией Александра Блошкина относительно недобросовестных управляющих компаний. А Михаил Матвеев обратил внимание, что самарские депутаты сейчас лишены возможности требовать ответа на свои запросы от коммерческих структур, в том числе и от управляющих компаний в сфере ЖКХ. Также вопросы касались УК, которые ликвидируются в связи с несостоятельностью, а потом создаются новые практически с тем же составом учредителей.
Александр Блошкин своими приоритетами обозначил соблюдение законодательства и прав граждан в таких сферах как права инвалидов, пенсионное законодательство, обманутые дольщики, оказание качественной медицинской помощи, экология, ЖКХ и др.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что Александр Блошкин родом из Омска, где в 1994 году он получил высшее юридическое образование в госуниверситете и дослужился до прокурора Омской области. Заместителем прокурора Красноярского края стал в 2013 году, а спустя три года был повышен до первого заместителя.
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