Завершен сбор заявок на конкурс «Самарский взгляд»

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В 2019 году «Самарский взгляд» празднует свое десятилетие. Проект считается одним из престижных в России.На конкурс этого года было прислано в общей сложности 2244 фотографии от 205 участников. Свои работы представили фотографы из Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и др. областей. Заявки поступили также из республик Адыгея, Чувашия и Узбекистан.Жюри конкурса «Самарский взгляд» возглавляет Владимир Вяткин – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.8 августа прошел первый отборочный тур, определены 88 финалистов, для оформления экспозиции отобрано порядка 250 фотографий. Еще 200 работ будут демонстрироваться на экране в выставочном зале.Имена победителей и лауреатов Х городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд» будут названы 20 августа на церемонии открытия итоговой выставки.По итогам конкурса традиционно присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс-фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».Также определяются обладатели первых трех мест в каждой из 7 номинаций: «Люди и повседневная жизнь», «Коммерческая фотография», «Спорт»,«События», «Природа», «Другая реальность» и «Настроение города». Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и памятными подарками.Кроме того, учреждены специальные призы:специальный приз «Моя Самара» – от Администрации г. о. Самара за одиночную фотографию (или серию), иллюстрирующую жизнь Самары;специальный приз имени Андрея Баскакова «За истиную фотографию» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности.Автор самого позитивного, жизнеутверждающего снимка получит приз от спонсора проекта ООО «Нестле Россия» г.Самара за номинацию «Всё в шоколаде».Приглашаем на открытие выставки!20 августа в 17:00 в галерее «Новое пространство» (г. Самара, пр. Ленина, 14А)Выставка будет работать до 3 сентября, вход свободный, передает пресс-служба СООСЖР.