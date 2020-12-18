Жители Самарской области скоро смогут оформить свои гаражи

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Проект федерального закона, разработанный при участии Росреестра - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» (о «гаражной амнистии») - внесён в Государственную Думу.

Как сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в законопроекте максимально учтены пожелания граждан, а также позиции органов власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса оформления гаражей, что позволит всем категориям граждан воспользоваться новым механизмом и зарегистрировать права на гаражные объекты.

- Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно, - пояснил Олег Скуфинский.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до 31 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. К ним могут относиться документ о выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

Кроме того, законопроектом предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи граждан, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса. Оно будет осуществляться одновременно с оформлением прав на гараж, расположенный на таком земельном участке.

Представленный законопроект не вводит никаких ограничений для существующих собственников или арендаторов объектов гаражного назначения.

- Владельцы гаражей в Самарской области ждут принятия закона о «гаражной амнистии», чтобы оформить недвижимость в собственность. Сейчас в отдельных случаях зарегистрировать гараж можно только в судебном порядке. А когда закон вступит в силу, владельцы - которым ранее земельные участки были выделены или им согласовано строительство гаражей, но по каким-то причинам они недвижимость не оформили - смогут обратиться сразу в регистрирующий орган и узаконить строение. Зарегистрировать право собственности важно, поскольку это позволит распоряжаться недвижимостью – продать, подарить, сдать в аренду, - говорит руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.