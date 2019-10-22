Воспитанники технопарка «Кванториум 63» стали участниками финала Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада» - 2019
22 октября 2019 13:42
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Участники конкурса представили проекты по одному из десяти направлений: «Аэротакси», «Бесшовный навигатор», «Гибкая электроника», «Инструменты редактирования генов», «Канатная дорога», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Трансформируемый модуль космической станции», «Умная энергетика», «Low cost high-tech».
В направлении «Канатная дорога» с высшей рейтинговой позиции будет стартовать тольяттинская команда «Каменистый путь» технопарка «Кванториум 63» с проектом робота для доставки полезных грузов на неисправных канатных дорогах.
Команда «ARM63.RU», также из Автограда, представит регион в номинации «Оптимальный захват» с проектом «Манипулятор нового поколения».
Команда «Так, орлы» «Кванториума-63» из Самары в направлении «Аэротакси» будет решать кейс, предложенный организаторами в ходе финала конкурса.
«Очень отрадно, что сразу три наших команды будут представлять Самарскую область в финале Международного конкурса «Кванториада» - 2019. У них были очень серьезные конкуренты. В заочном туре приняли участие 324 команды из 59 регионов Российской Федерации и 14 команд из 6 других стран, - отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Я от всей души поздравляю ребят и желаю им победы в финале. Следует отметить, что развитию инженерного творчества в нашем регионе уделяется особое внимание. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в ежегодном послании поставил задачу развивать сеть детских технопарков «Кванториум». Мощнейший импульс данное направление получило в ходе реализации национального проекта «Образование». До 2022 года в Самарской области будут созданы два новых детских технопарка, будет у нас и мобильный «Кванториум». Уже в этом году, за счет средств регионального бюджета, мы оснастили 19 мини-технопарков. В них ученики могут попробовать себя в трех направлениях: «Робо-квантум», «IT-квантум», «Квантум виртуальной реальности». Проекты, которые дети создадут в ходе обучения, можно воплощаться в жизнь в малом Хай-тек-цехе. Мы уверены, что это поможет нашим ученикам добиться высоких результатов на всероссийских и даже международных конкурсах».
В финале Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада» - 2019 соревноваться наши кванторианцы будут с различными командами со всех уголков страны. Соседи по Приволжскому федеральному округу также направят своих участников. В Москву приедут по 2 команды из Нижнего Новгорода, Пензы и Перми. По 3 команды представят Ульяновская и Ярославская области. По 1 команде прошли в финал от Татарстана и Башкортостана. Победителями станут все команды, которые справятся с заданием.
Заключительный этап пройдёт в Москве, в Центральном Манеже с 18 по 21 декабря. Конкурсантам предстоит реализовать новые вводные по усовершенствованию своих изобретений. Дополнительное задание не будет сообщаться заранее, его озвучат только на месте. Во время работы над финальным заданием ребята не смогут получать подсказки со стороны, что позволит оценить уровень подготовки участников к самостоятельному командному решению инженерных задач, передает пресс-служба облправительства.
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