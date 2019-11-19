В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека
19 ноября 2019 19:01
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На преображение библиотеки из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей, которые направили на модернизацию помещения, приобретение книг и современного оборудования. Мебель для молодежного центра изготовили по индивидуальному дизайн – проекту.
«Мы решили развивать обшаровскую сельскую библиотеку как молодежный центр. Все четыре обновленных пространства рассчитаны, прежде всего, на молодых людей, - рассказывает руководитель библиотечной системы м.р.Приволжский Галина Измайлова. - Интеллектуально развитую молодежь нужно начинать воспитывать с детства. На небольшом пространстве мы создали детский «Читай – город». Это город в миниатюре, где есть все для игры, развития и творчества: свой кукольный театр, интерактивная доска с увлекательными развивающими играми, новые, красочные издания из обновленного библиотечного фонда, книги с дополненной реальностью, которые заинтересуют чтением самых маленьких жителей села, и многое другое. Я приглашаю всех гостей и жителей села на экскурсию в наш Молодежный центр».
Желающих увидеть сельскую модельную библиотеку, отвечающую самым современным стандартам, собралось достаточно, поэтому экскурсии проходили в течение всего дня. Действительно здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
На церемонию торжественного открытия современного Молодежного центра, организованного в Обшаровской сельской библиотеке №1 приехал глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов, он обратился к жителям и гостям села Обшаровка с приветственной речью:
«Сегодня мы присутствуем при знаковом событии для Приволжского района и Самарской области: открывается современная модельная библиотека. Это стало возможным, благодаря участию в национальном проекте «Культура». Мне и нашим землякам особенно приятно, что такая замечательная библиотека появилась у нас в селе Обшаровка: мы видим совершенно новый интерьер, новое оборудование и безграничные возможности для читателей. Радует, что это событие происходит в год 70-летия нашей библиотеки, будто мы получили подарок к юбилею от государства и президента», - отметил Евгений Богомолов.
Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова прислала участникам мероприятия поздравительный адрес, в котором выразила благодарность министерству культуры Самарской области, администрации Приволжского района и региональному проектному офису за открытие сельской модельной библиотеки нового поколения, которая изменит привычные представления о библиотеке у сельских жителей. Адрес озвучила и вручила главе муниципального района Приволжский Евгению Богомолову почетный гость Молодежного центра, консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова.
«Я хочу поблагодарить главу администрации Приволжского района и всю его команду, а также коллектив Обшаровской сельской библиотеки №1 за создание
современного Молодежного центра, который открывает для жителей села большие возможности,- говорит Мария Пошехонова. - Здесь можно не только прочитать хорошую книгу, но и посетить мастер-класс, побывать на встрече с интересными людьми, организовать онлайн-мост с любимыми писателями из Москвы или Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что модельная библиотека станет в селе Обшаровка так называемым третьим местом для развития и общения - после дома, работы или учебы. Здесь приятно находиться, знакомиться с лучшими образцами мировой литературы, глубже погружаться в это светлое интеллектуальное пространство».
Новый Молодежный центр представляет собой свободную площадку по развитию интеллектуального потенциала, уютное место встреч, в котором всё пространство разделено на четыре зоны: «Читай – город», «Библио – IQ», «Книжный лабиринт» и «Пространство для креативных идей».
«Нам была нужна такая модельная библиотека. Обшаровка - большое село, где живет много молодежи. Нам необходимо всесторонне развиваться, быть в курсе всего, что происходит в области науки, экономики, искусства и литературы. Новый молодежный центр начнет стимулировать нас личностно развиваться, мы будем с удовольствием встречаться здесь, строить планы на будущее и, конечно, беречь и наполнять интересными событиями новое культурное пространство», - подчеркнула руководитель молодежного движения села Обшаровка Александра Прокопова.
Сельская молодежь утверждает, что давно мечтали, чтобы в Обшаровке появилось место, где можно собраться всем вместе, чтобы быть причастным к событиям культурной, спортивной, общественной жизни губернии и страны, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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Комментарии
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19 ноября 2019 19:01
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс. Социум
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