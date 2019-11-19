Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он получил судимость и условный срок.
Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека
В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест.
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Семья получает финансовую поддержку в рамках национального проекта «Демография».
Стать мамой никогда не поздно: состоялся пресс-тур в гости к молодой самарской семье Курбаевых
На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города.
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью в Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -8, -13 °C, местами до -18 °C
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».
Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
сегодня  Вторник, 19 ноября, 19:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 63.75
-0.14
EUR 70.53
0.12
Новости /  Общество /  Социум  

В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека

19 ноября 2019 19:01
29
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
В селе Обшаровка Приволжского района Самарской области открылась современная модельная библиотека – Молодежный центр нового поколения. Модернизация пространства для учебы, работы с книгами, электронными ресурсами и интеллектуального отдыха состоялась, благодаря участию в национальном проекте «Культура», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

На преображение библиотеки из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей, которые направили на модернизацию помещения, приобретение книг и современного оборудования. Мебель для молодежного центра изготовили по индивидуальному дизайн – проекту.

«Мы решили развивать обшаровскую сельскую библиотеку как молодежный центр. Все четыре обновленных пространства рассчитаны, прежде всего, на молодых людей, - рассказывает руководитель библиотечной системы м.р.Приволжский Галина Измайлова. - Интеллектуально развитую молодежь нужно начинать воспитывать с детства. На небольшом пространстве мы создали детский «Читай – город». Это город в миниатюре, где есть все для игры, развития и творчества: свой кукольный театр, интерактивная доска с увлекательными развивающими играми, новые, красочные издания из обновленного библиотечного фонда, книги с дополненной реальностью, которые заинтересуют чтением самых маленьких жителей села, и многое другое. Я приглашаю всех гостей и жителей села на экскурсию в наш Молодежный центр».

Желающих увидеть сельскую модельную библиотеку, отвечающую самым современным стандартам, собралось достаточно, поэтому экскурсии проходили в течение всего дня. Действительно здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.

На церемонию торжественного открытия современного Молодежного центра, организованного в Обшаровской сельской библиотеке №1 приехал глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов, он обратился к жителям и гостям села Обшаровка с приветственной речью:

«Сегодня мы присутствуем при знаковом событии для Приволжского района и Самарской области: открывается современная модельная библиотека. Это стало возможным, благодаря участию в национальном проекте «Культура». Мне и нашим землякам особенно приятно, что такая замечательная библиотека появилась у нас в селе Обшаровка: мы видим совершенно новый интерьер, новое оборудование и безграничные возможности для читателей. Радует, что это событие происходит в год 70-летия нашей библиотеки, будто мы получили подарок к юбилею от государства и президента», - отметил Евгений Богомолов.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова прислала участникам мероприятия поздравительный адрес, в котором выразила благодарность министерству культуры Самарской области, администрации Приволжского района и региональному проектному офису за открытие сельской модельной библиотеки нового поколения, которая изменит привычные представления о библиотеке у сельских жителей. Адрес озвучила и вручила главе муниципального района Приволжский Евгению Богомолову почетный гость Молодежного центра, консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова.

«Я хочу поблагодарить главу администрации Приволжского района и всю его команду, а также коллектив Обшаровской сельской библиотеки №1 за создание
современного Молодежного центра, который открывает для жителей села большие возможности,- говорит Мария Пошехонова. - Здесь можно не только прочитать хорошую книгу, но и посетить мастер-класс, побывать на встрече с интересными людьми, организовать онлайн-мост с любимыми писателями из Москвы или Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что модельная библиотека станет в селе Обшаровка так называемым третьим местом для развития и общения - после дома, работы или учебы. Здесь приятно находиться, знакомиться с лучшими образцами мировой литературы, глубже погружаться в это светлое интеллектуальное пространство».

Новый Молодежный центр представляет собой свободную площадку по развитию интеллектуального потенциала, уютное место встреч, в котором всё пространство разделено на четыре зоны: «Читай – город», «Библио – IQ», «Книжный лабиринт» и «Пространство для креативных идей».

«Нам была нужна такая модельная библиотека. Обшаровка - большое село, где живет много молодежи. Нам необходимо всесторонне развиваться, быть в курсе всего, что происходит в области науки, экономики, искусства и литературы. Новый молодежный центр начнет стимулировать нас личностно развиваться, мы будем с удовольствием встречаться здесь, строить планы на будущее и, конечно, беречь и наполнять интересными событиями новое культурное пространство», - подчеркнула руководитель молодежного движения села Обшаровка Александра Прокопова.

Сельская молодежь утверждает, что давно мечтали, чтобы в Обшаровке появилось место, где можно собраться всем вместе, чтобы быть причастным к событиям культурной, спортивной, общественной жизни губернии и страны, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:    пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 ноября 2019  19:01
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.  Социум
20
19 ноября 2019  18:44
Семья получает финансовую поддержку в рамках национального проекта «Демография».
Стать мамой никогда не поздно: состоялся пресс-тур в гости к молодой самарской семье Курбаевых
Семья получает финансовую поддержку в рамках национального проекта «Демография».  Социум
36
19 ноября 2019  16:54
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью в Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -8, -13 °C, местами до -18 °C
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
113
Весь список

Здравоохранение
18 ноября 2019  17:06
Что делать, если лишили группы инвалидности?
Что делать, если лишили группы инвалидности?
 Пользователи часто обращаются за юридической помощью по той причине, что их необоснованно лишили группы инвалидности, подробнее читайте на  rusjurist.ru . Здравоохранение
48
17 ноября 2019  23:19
Лайф — о том, как работает медицина без лекарств, и почему результат всё равно зависит от доктора.
Заговор от всех болезней. Когда слова лечат рак лучше лекарств
  Лайф — о том, как работает медицина без лекарств, и почему результат всё равно зависит от доктора .   Здравоохранение
2003
17 ноября 2019  17:58
Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы.
Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств
Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы.  Здравоохранение
1110
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14781
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14647
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14625
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
154
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
331
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
48
Весь список
Образование
19 ноября 2019  18:42
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
 Ценные бумаги – это один из специфических типов печатных изделий. Школьная документация (преимущественно бланки разного типа) требует подтверждения ее... Образование
18
19 ноября 2019  09:36
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Ученики 5-8 классов смогут пройти диагностику знаний по школьной программе и подготовиться к различным олимпиадам и научно-исследовательским конкурсам на... Образование
172
18 ноября 2019  21:13
Студентка Политеха удостоена диплома III степени в номинации «Интеллект года».
Студентка СамГТУ Диёра Пирова - лауреат национальной премии «Студент года»
Студентка Политеха удостоена диплома III степени в номинации «Интеллект года».  Образование
314
Весь список

Культура
19 ноября 2019  18:46
В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест.
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест.  Культура
45
19 ноября 2019  17:19
На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города.
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города.  Культура
92
19 ноября 2019  13:03
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
26 декабря Боярский будет праздновать юбилей. Культура
153
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15426
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
108
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
138
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
345
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
267
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
266
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
537
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
684
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
499
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
369
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
485
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1554
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2150
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1461
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1761
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1941
Весь список

Мероприятия
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
В СОУНБ презентуют сборник лауреатов Межрегионального конкурса «Сестра таланта – 2019»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные