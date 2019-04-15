В регионе стартовал туристический проект выходного дня «В театр #лучше поездом»

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«Планируются разнообразные программы – посещение театров, музеев. У нас же в Самаре есть что посмотреть. Как правило, туроператоры предлагают на выбор несколько вариантов туристических маршрутов, а гости города их выбирают», — прокомментировала Аксана Чтецова, и.о. руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области.Реализация проекта стала возможной благодаря эффективному взаимодействию министерства культуры Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и туроператора по внутреннему туризму Самарской области «Сказка Странствий».Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогли жители Пензы. В стоимость тура были включены железнодорожный проезд по маршруту Пенза – Самара – Пенза, проживание в отеле, питание по программе, входные билеты в театр и музеи, экскурсионное обслуживание, трансфер.Ключевым объектом показа в рамках тура стал Самарский академический театр оперы и балета и просмотр балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», а также экскурсия по «закулисью».В рамках программы туристам было предложено посещение Самарского областного художественного музея, Музея Модерна, музея Эльдара Рязанова.Кирилл Застрожный, директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого, отметил: «Мы все сегодня являемся участниками написания новой страницы в развитии культуры, в развитии творческого и туристического обмена. И не только между Самарой и Пензой, а в масштабах всего Поволжья и вообще всей страны. Я сегодня нахожусь в состоянии восторга, как только прибыл сюда. Масштабно! Я очень много для себя сегодня открыл».Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — вкладка «Туризм с РЖД», передает пресс-служба облправительства.