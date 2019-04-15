Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 15 апреля, 19:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/04:
USD 64.52
0.12
EUR 72.84
0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В регионе стартовал туристический проект выходного дня «В театр #лучше поездом»

15 апреля 2019 18:34
54
Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогли жители Пензы.
13 апреля в Самарской области стартовал проект «В театр #лучшепоездом». Это новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы. Гостям предлагается провести «культурные выходные» по программе, подготовленной по принципу «все включено».

«Планируются разнообразные программы – посещение театров, музеев. У нас же в Самаре есть что посмотреть. Как правило, туроператоры предлагают на выбор несколько вариантов туристических маршрутов, а гости города их выбирают», — прокомментировала Аксана Чтецова, и.о. руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Реализация проекта стала возможной благодаря эффективному взаимодействию министерства культуры Самарской области, Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и туроператора по внутреннему туризму Самарской области «Сказка Странствий».

Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогли жители Пензы. В стоимость тура были включены железнодорожный проезд по маршруту Пенза – Самара – Пенза, проживание в отеле, питание по программе, входные билеты в театр и музеи, экскурсионное обслуживание, трансфер.

Ключевым объектом показа в рамках тура стал Самарский академический театр оперы и балета и просмотр балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», а также экскурсия по «закулисью».

В рамках программы туристам было предложено посещение Самарского областного художественного музея, Музея Модерна, музея Эльдара Рязанова.

Кирилл Застрожный, директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого, отметил: «Мы все сегодня являемся участниками написания новой страницы в развитии культуры, в развитии творческого и туристического обмена. И не только между Самарой и Пензой, а в масштабах всего Поволжья и вообще всей страны. Я сегодня нахожусь в состоянии восторга, как только прибыл сюда. Масштабно! Я очень много для себя сегодня открыл».

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — вкладка «Туризм с РЖД», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 апреля 2019  19:09
Акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, охватит 7 мая все регионы России.
Всероссийскую акцию «Диктант Победы» поддержали в СО
Акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, охватит 7 мая все регионы России.  Социум
42
15 апреля 2019  18:34
Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогли жители Пензы.
В регионе стартовал туристический проект выходного дня «В театр #лучше поездом»
Первыми в Самаре провести «культурные выходные» смогли жители Пензы.   Социум
51
15 апреля 2019  18:12
При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлечённость жителей в работу по развитию города.
Самара вошла в топ-100 муниципалитетов России
При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного инфраструктурного и хозяйственного развития, а... Социум
73
Весь список

Здравоохранение
15 апреля 2019  16:50
Исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта).
Мобильная лаборатория проведет экспресс-тестирование на ВИЧ в Самарском университете
Исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта). Здравоохранение
86
15 апреля 2019  12:56
В Самаре пройдет профилактическая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ
В Самаре пройдет профилактическая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ
Участники узнают свой результат в течение 15-20 минут. Здравоохранение
134
14 апреля 2019  10:37
В Роспотребнадзоре научили россиян правильно выбирать рыбные консервы
В Роспотребнадзоре научили россиян правильно выбирать рыбные консервы
В общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%. Здравоохранение
360
Весь список
Новости медицины
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
105
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
447
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
566
Весь список
Туризм
12 апреля 2019  10:23
Краеведческий экспресс» привезет в Самару из Тольятти более 700 школьников
Краеведческий экспресс» привезет в Самару из Тольятти более 700 школьников
Юные туристы познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона. Туризм
165
10 апреля 2019  12:22
Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
210
7 апреля 2019  22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.
В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.  Туризм
276
Весь список
Образование
15 апреля 2019  16:55
В Самаре для ребят были организованы 16 экскурсионных маршрутов по 7 тематическим программам (на 16 экскурсионных автобусах).
700 юных туристов из Тольятти посетили Самару в рамках проекта «Краеведческий экспресс»
В Самаре для ребят были организованы 16 экскурсионных маршрутов по 7 тематическим программам (на 16 экскурсионных автобусах).  Образование
97
15 апреля 2019  16:20
Вместо ребёнка, который находился на семейном обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал другой человек.
Рособрнадзором СО был выявлен факт подмены личности выпускника при сдаче ЕГЭ
Вместо ребёнка, который находился на семейном обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал... Образование
88
13 апреля 2019  14:29
Они познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона.
710 юных туристов прибыли в Самару из Тольятти на специальном электропоезде
Они познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона.  Образование
340
Весь список

Культура
15 апреля 2019  18:18
История школы начинается с 1909 года, тогда сформировались первые в Самаре приготовительные классы фортепиано при отделении Русского императорского общества.
Детская центральная музыкальная школа отметит 110-летие
История школы начинается с 1909 года, тогда сформировались первые в Самаре приготовительные классы фортепиано при отделении Русского императорского общества.  Культура
62
15 апреля 2019  17:22
В этот раз фестиваль носит название «Имена».
В рамках ежегодного оперного фестиваля Самарского академического театра оперы и балета представят четыре оперы и гала-концерт
В этот раз фестиваль носит название «Имена».  Культура
81
15 апреля 2019  14:50
Глава государства отметил "значимый личный вклад", который певица внесла в развитие музыкального искусства.
Путин поздравил Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем
Глава государства отметил "значимый личный вклад", который певица внесла в развитие музыкального искусства.  Культура
124
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
510
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
701
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1137
Весь список


Видео
15 апреля 2019  11:54
На Средне-Садовой в Самаре перевернулось такси с пассажиром внутри
На Средне-Садовой в Самаре перевернулось такси с пассажиром внутри
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси.
Происшествия
377
12 апреля 2019  13:50
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Социум
215
12 апреля 2019  13:11
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко!
Социум
203
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
284
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
517
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
1077
Весь список

Фоторепортажи
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
462
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
499
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1222
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1155
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2133
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2451
Весь список

Мероприятия
Всероссийскую акцию «Диктант Победы» поддержали в СО
В регионе стартовал туристический проект выходного дня «В театр #лучше поездом»
Вниманию предпринимателей: в Казани пройдет торгово-экономическая миссия казахстанских компаний
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные