В рамках проекта «Диалог с Героями» в Тольятти состоится встреча молодежи с Героем России Григорием Кириченко

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Во время Первой чеченской войны он героически вывез с поля боя 68 раненых и 28 погибших участников боевых действий.



30 сентября в 15:00 в Тольятти (парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137) в рамках проекта «Диалог с Героями» состоится встреча с Героем Российской Федерации, участником Афганской и Первой чеченской войн Григорием Кириченко.

Григорий Сергеевич Кириченко был награжден званием Герой Российской Федерации в 1995 году. Во время Первой чеченской войны он героически вывез с поля боя 68 раненых и 28 погибших участников боевых действий. Боевую машину пехоты, на которой Григорий Сергеевич вывозил бойцов, сожгли боевики, поэтому долгое время его считали погибшим и звание ему присвоили посмертно. Позже история раскрылась, и в 1996 году знак Героя России Григорию Сергеевичу вручил лично Президент Российской Федерации.

Григорий Кириченко расскажет молодым людям о своей жизни, о том, что значит быть героем. Также на встрече вручат удостоверения юнармейцам, недавно вступившим в ряды организации. Для участников проведут экскурсию по Парковому комплексу истории техники им. К. Г. Сахарова.



Принять участие во встрече может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на мероприятие в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/34294.

Проект «Диалог с Героями» в Самарской области реализуется департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра, а также департамента образования администрации г.о. Тольятти и Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова.

