В первый день Грушинский фестиваль посетило свыше 7 тысяч человек

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Во второй день фестиваля развернулась основная музыкальная и развлекательная программа.День увенчается двумя масштабными концертами авторов-легенд авторской песни - Александра Городницкого и Олега Митяева.В пятницу, 5 июля, завершился первый тур отборочного конкурса авторов исполнителей по пяти номинациям: «Автор стихов и музыки», «Поэт», «Автор музыки», «Исполнитель», «Дуэты и Ансамбли». В этом году фестивальное жюри зарегистрировало 322 заявки. География участников самая широкая - от Самарской области до Сибири, Владивостока и полуострова Камчатка.Параллельно с первым туром стартовал второй. В его рамках, в том числе, прослушивают участников, прошедших первичное прослушивание на других фестивалях авторской песни, проводимых в России. Это фестиваль «Гринландия» (г. Киров), «Зимний бардовский фестиваль в Тюмени», «Отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии городов Росатома U235», «Ильменский фестиваль авторской песни» и многие др.Всего же отборочный конкурс включает три этапа. Победители третьего, финального, который пройдет в субботу, 6 июля, объявляются лауреатами Грушинского фестиваля. Они выступят в ночь с субботы на воскресенье на плавучей сцене-гитаре перед зрительным залом-горой наряду с известными исполнителями.На Грушинский фестиваль едут люди разных поколений, и для каждого возраста организованы различные активности. Для самых маленьких действует специальная площадка “Детский городок” с играми, мастер классами по лепке, рисованию и т.д. Взрослые могут прокатиться по канатной дороге (троллей), а также испытать свои силы на скалодроме. Любителей фитнеса ждут около первой сцены, где организована спортивная площадка с подробным расписанием занятий на каждый день, передает пресс-служба облправительства.