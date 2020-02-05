В областной научной библиотеке состоится лекция «Печатное слово. От глиняных табличек до электронных библиотек»

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Более шести тысяч лет мы пользуемся замечательным изобретением человечества – письменностью. За это время она прошла долгую и славную историю, менялись алфавитные системы, графические знаки и носители информации. Рома Ежевичкин останавливается на возможностях различных носителей информации. У тех, кто уже слушал эту лекцию, возникал инсайт: история письменности намного глубже, чем кажется, а отдельные изобретения повлияли на нашу цивилизацию гораздо больше, чем можно было предположить.Современные люди считают примитивными плоские изображения на глиняных табличках, но десятки тысяч таких «сообщений» сохранились через столетия, несмотря на катаклизмы и время. И папирус оказался важен для развития навыков письма.Отдельно стоит остановиться на истории книгопечатания, в которой много темных мест и неожиданных открытий. А последствия изобретения Гутенберга, можно сказать, создали наш современный мир и привычки. Лектор затронет тему СМИ, их влияние на современную литературу. Интересен прогноз историка Романа Ежевичкина и относительно будущего книг и письменности.Напомним, в юбилейный год СОУНБ открывает Музейно-выставочный центр книжной культуры, слушатели лекции Ромы Ежевичкина смогут посетить недавно открывшееся интерактивное пространство «Допечатная книга», которое является частью центра.Вход свободный.