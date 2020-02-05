В областной научной библиотеке состоится лекция «Печатное слово. От глиняных табличек до электронных библиотек»
5 февраля 2020 15:36
106
Более шести тысяч лет мы пользуемся замечательным изобретением человечества – письменностью. За это время она прошла долгую и славную историю, менялись алфавитные системы, графические знаки и носители информации. Рома Ежевичкин останавливается на возможностях различных носителей информации. У тех, кто уже слушал эту лекцию, возникал инсайт: история письменности намного глубже, чем кажется, а отдельные изобретения повлияли на нашу цивилизацию гораздо больше, чем можно было предположить.
Современные люди считают примитивными плоские изображения на глиняных табличках, но десятки тысяч таких «сообщений» сохранились через столетия, несмотря на катаклизмы и время. И папирус оказался важен для развития навыков письма.
Отдельно стоит остановиться на истории книгопечатания, в которой много темных мест и неожиданных открытий. А последствия изобретения Гутенберга, можно сказать, создали наш современный мир и привычки. Лектор затронет тему СМИ, их влияние на современную литературу. Интересен прогноз историка Романа Ежевичкина и относительно будущего книг и письменности.
Напомним, в юбилейный год СОУНБ открывает Музейно-выставочный центр книжной культуры, слушатели лекции Ромы Ежевичкина смогут посетить недавно открывшееся интерактивное пространство «Допечатная книга», которое является частью центра.
Вход свободный.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 февраля 2020 16:44
Ранее супруги заявили об отказе от своего статуса старших членов королевской семьи. Социум
79
5 февраля 2020 16:30
Целью конкурса является привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Социум
88
5 февраля 2020 15:49
Спектакль создан по мотивам одноименного стихотворного произведения Сергея Михалкова. Социум
91
Здравоохранение
5 февраля 2020 17:20
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Здравоохранение
65
5 февраля 2020 10:38
К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Здравоохранение
211
4 февраля 2020 19:34
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Здравоохранение
369
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
437
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
412
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15292
Туризм
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
480
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
520
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
459
Образование
4 февраля 2020 20:37
Создатели украинского учебника сделали это намерено, чтобы привлечь внимание учеников.. Образование
326
4 февраля 2020 10:49
Разработка образовательного конструктора ведется в Самаре в рамках полученного учеными гранта Фонда содействия инновациям. Образование
231
4 февраля 2020 08:35
С предложением о введении такого урока выступил губернатор Дмитрий Азаров . Образование
42
Культура
5 февраля 2020 14:29
Лауреаты десятого конкурса Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» выступят в Большом театре. Культура
126
4 февраля 2020 15:28
«Катюша», марши военных лет и другие душевные композиции вызвали тёплые отклики в сердцах зрителей. Культура
317
3 февраля 2020 22:00Почему стоит посмотреть Армянские сериалы?
Многие зрители просто обожают такой формат кинематографа, как сериалы. Культура
48
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
330
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15755
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
70
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
109
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
137
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
562
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2273
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
858
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1940
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1470
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1075
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1067
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1582
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1594
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1884
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3005
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3577
Мероприятия