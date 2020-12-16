В этом году социально-ориентированные НКО СО на 30% чаще участвовали в конкурсах на получение президентских грантов

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В Самарской области продолжается цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые претендуют на государственную поддержку своих проектов. В 2020 году состоялось три конкурса Фонда президентских грантов. НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями и получили поддержку на сумму​ превышающую 253 млн. руб.

Сейчас представители НКО готовятся к участию в конкурсах следующего года. Цель семинаров – содействие представителям СОНКО в разработке социальных проектов для участия в конкурсах Фонда президентских грантов. Обучение проходит по авторской образовательной программе «Школа НКО. Реализация общественных инициатив в национальных проектах. От общественной инициативы до успешной реализации проекта».

По словам руководителя управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики Самарской области Ирины Кочуевой, никогда прежде НКО региона не получали такую значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. «Задача, поставленная Губернатором по повышению эффективности работы с Фондом президентских грантов, решается. В этом году у нас стало на треть не только больше количество заявок на конкурс, но и победителей, выигранных грантов. Поскольку помогать – это по-самарски, было принято решение проводить обучающие семинары для всех желающих – НКО, ТОСов», - подчеркнула И. Кочуева.

Среди участников семинара в Самаре была председатель ТОС №5 «Струковский» Надежда Куратова. В 2020 году организация выиграла президентский грант на реализацию образовательного проекта «Всё для фронта! Всё для Победы!», теперь готовят заявку на получение помощи по благоустройству дворовых территорий. «В рамках первого проекта мы организовывали цикл просветительских мероприятий для деток. Нам удалось охватить более 500 учащихся микрорайона. Этот проект был направлен на сохранение исторической правды, памяти о наших людях и их подвиге в годы войны. Новый проект хотим сделать по благоустройству – ведь живем здесь и сейчас. Конечно, есть губернаторский проект «СОдействие», программа «Формирование комфортной городской среды», но они более крупные, а хотелось бы объединить жителей, чтобы наши дворы стали ещё лучше», - подчеркнула Надежда Куратова.

С 2012 года при ТОСе «Шипка» (Самара, Промышленный район) существует Женский клуб «Вдохновение», который объединял женщин микрорайона для общения и обмена житейским опытом. В этом году ТОС подготовил заявку и выиграл конкурс президентских грантов, благодаря которому клуб приобрёл мультимедийную технику, инвентарь для занятий спортом в любое время года. Теперь в клубе созданы все условия для творческого, интеллектуального и физического развития для дам «серебряного возраста». «Для нас очень важно общение, а если можно ещё и развиваться, и получать позитивные эмоции, то все это только на пользу. Мы выяснили, какие интересы у наших женщин, и клуб стал работать по 4 направлениям. Это - самое главное - здоровый образ жизни, а ещё вязание и вышивка, консервация и кулинария, литературное общение. Конечно, все встречи и занятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемических требований», - рассказала председатель ТОС «Шипка» Татьяна Борзых, передает пресс-служба облправительства.