В Тольятти и Ставропольском районе повышен класс пожарной опасности
7 октября 2019 18:49
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Открывая совещание, руководитель области отметил: сухая и теплая погода радует жителей, но в то же время, создает угрозу для возникновения пожаров. По данным регионального управления ГУ МЧС России, за прошедшую неделю – с 30 сентября по 6 октября – зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 32,5 га.
Самое крупное возгорание произошло в Волжском районе – площадь составила 9,5 га. «Жительница Красноглинского района Самары сжигала порубочный материл – остатки сухого кустарника. Порывом ветра пламя распространилось на находящуюся рядом сухую листву с последующим распространением на растительность лесного квартала», – пояснил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Для тушения была привлечена общая группировка 238 человек, 49 единиц техники, а также вертолет МИ-8.
Еще один пожар произошел в 1 километре южнее населенного пункта Калинка, где огнем было охвачено порядка 10 га территорий лесного фонда. Частично пострадал и Тольяттинский лес, где было зафиксировано 2 очага. По предварительным данным причина воспламенения – неосторожное обращение с огнем.
На сегодняшний день по каждому факту ведется проверка, после чего все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
«Я попрошу все эти случаи взять на контроль», – поручил губернатор Дмитрий Азаров вице-губернатору – руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрию Рожину.
Глава региона обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость усилить работу по поиску и своевременному наказанию поджигателей, которые нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Крайне важно, чтобы зачинщики пожаров – а есть и те, кто устраивал их специально, – понесли ответственность в соответствии с законодательством.
«На территории региона сохраняется 3 класс пожарной опасности в 8 городских округах и 24 муниципальных районах», – отметил Олег Бойко.
Дмитрий Азаров поручил сотрудникам Приволжского УГМС совместно с министерством лестного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования рассмотреть возможность повышения класса пожарной опасности в Самарской области в связи с погодными условиями. Уже к концу совещания в Ставропольском районе и городе Тольятти пожарный класс опасности повысили с третьего до четвертого, передает пресс-служба облправительства.
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