В ТТУ, к 105-летию самарского трамвая, наградили лучших сотрудников

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«Сейчас в «ТТУ» свыше 660 единиц подвижного состава, в том числе 434 трамвая. В этом году мы рассчитываем на обновление парка в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая заявка в рамках консолидированной региональной заявки направлена Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области в Министерство транспорта Российской Федерации. Есть и другие планы. Например, в текущем году мы намерены оснастить автоматическими стрелочными переводами перекресток улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная, как это было сделано прошлой осенью на правом трамвайном повороте в районе улицы Ташкентская и Московского шоссе. Также впереди у нас ремонтные работы в районе проспекта Кирова – от улицы Железной Дивизии до узловой станции № 8 мы за счет собственных средств произведем капитальный ремонт трамвайных путей», - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.В настоящее время предприятие обслуживает в общей сложности 333 км рельсового пути. Функционируют 25 трамвайных маршрутов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 21, 22, 23, 24, 24к, 25, S5.«Главная задача – обеспечить ежедневное бесперебойное движение электротранспорта. Это достигается, в том числе, благодаря своевременному и грамотному обслуживанию наших подстанций. Энергия как профессиональная составляющая, любовь к своей работе рождают энергию душевную, вдохновляют на то, чтобы вносить посильный вклад в развитие нашего предприятия», - рассказывает одна из награжденных сотрудников - заместитель начальника службы энергохозяйства МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Екатерина Ефремова, которая в «ТТУ» трудится уже 15 лет.«Трамвай остается востребованным видом транспорта, прежде всего потому, что он экологичен. И не менее важно, что для организации перевозок пассажиров сотрудники с максимальной ответственностью подходят к своему делу. Например, служба подвижного состава отвечает за качество обслуживания парка, структуру ремонта. Мы и сами ездим на общественном транспорте, так что надеемся на дальнейшее процветание предприятия», - отмечает еще один награжденный - инженер по качеству службы подвижного состава МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Шефер (в «ТТУ» - с 2004 года).На торжественном собрании, посвященном 105-летию самарского трамвая, напомнили, что личные достижения можно подкреплять, участвуя в профессиональных конкурсах. Так, в прошлом году самарский работник трамвайного депо «Кировское» Сергей Панин вошел в пятерку лучших водителей трамвая в стране, по результатам заняв 4 место на XVII Всероссийском конкурсе профмастерства в Казани. Тогда самарец получил максимальное количество баллов за теорию по устройству подвижного состава и знанию Правил дорожного движения, ответив на 20 вопросов за 52 секунды! Новая цель – улучшить результат и покорить высшие ступени «пьедестала», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации