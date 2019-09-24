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Новости /  Общество /  Социум  

В Саранске наградили победителей окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»

24 сентября 2019 16:37
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В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа
21 сентября 2019 года в Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья».

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» обратился заместитель полпреда Олег Машковцев:

«Сегодня мы подводим итоги одного из самых ярких мероприятий Приволжского федерального округа, ежегодно собирающее более пятисот одаренных детей и успешные многодетные семьи Приволжья. Два дня насыщенной программы Фестиваля завершены. Состоялся большой яркий праздник, светящийся детской непосредственностью и искренностью. Все вы стали частью этого прекрасного события. Мы увидели захватывающие выступления юных спортсменов, творческий талант на гала-концерте «Звезды ДЕТСТВА» и конкурсе «Успешная семья Приволжья», азартные интеллектуальные состязания и великолепные образцы детского прикладного творчества.
Дорогие ребята! Вы все – победители, потому что показали свои таланты, способности к преодолению трудностей и достойно представили свои регионы. Но главные победы еще впереди и я желаю вам идти к своей цели, не останавливаясь на достигнутом».

С праздником участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

В рамках фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» ребята принимали участие в гала-концерте «Звезды ДЕТСТВА» в номинациях «Вокал», «Танец», «Художественное слово», «Оригинальный жанр». Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники. Также были поощрены юные умельцы, представившие свои работы на выставке прикладного детского творчества «МастерОК».

В течение двух дней спортсмены из регионов ПФО пробовали свои силы в Спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья». Ребята соревновались в волейболе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете, шашках и настольном теннисе. В общекомандном зачете лучшими стали представители Республики Мордовия, второе место – у Кировской области, третье место – у ребят из Удмуртской Республики.

На церемонии награждения участников масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» также чествовали умников и умниц интеллектуально-развивающей игры «Ума палата». Самой интеллектуальной командой Приволжского федерального округа признана команда Оренбургской области, немного по количеству баллов им уступили эрудиты из Саратовской области. За третье место награждена команда Кировской области.

В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк вручил диплом первой степени семье Русских из Удмуртской Республики, второй степени – семье Дудниковых из Оренбургской области. Дипломом третьей степени награждена семья Бурцевых из Пензенской области, передает пресс-служба ПФО.

***
Конкурс «Успешная семья Приволжья»

Номинации:

«Родительская слава» – семья Даишевых (Республика Татарстан)
«Мама, папа, я – спортивная семья» – семья Талько (Саратовская область)
«Везде хорошо, но дома лучше» – семья Шаяковых (Республика Марий Эл)
«Доброе сердце» – семья Галочкиных (Республика Мордовия)
«Семейное дело» – семья Валиевых-Вервельских (Республика Башкортостан)
«Мы – патриоты России» – семья Русаковых (Нижегородская область)
«Хранители семейных традиций» – семья Зайцевых (Самарская область)
«Грани творчества» – семья Березиных-Румянцевых (Кировская область)
«Моя семья – моё богатство» – семья Паршиных (Ульяновская область)
«Трудовая династия» – семья Александровых (Чувашская Республика)
«Молодая семья» – семья Ощепковых (Пермский край)


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