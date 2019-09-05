В Самарской области стартовал приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций
5 сентября 2019 16:56
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Впервые коммерческие структуры получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет.
Ещё одним новшеством является оптимизация количества самих рекламных конструкций. В целях предотвращения информационной перегруженности городской среды, обеспечения безопасности дорожного движения количество рекламных конструкций всех форматов сокращено на 25%. Только на Московском шоссе и улице Ново-Садовой станет на 100 конструкций меньше. Из исторической части города выведены крупноформатные конструкции. Устаревшие конструкции в виде афишных стендов полностью исключены.
Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного среднего и малого бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 1 до 25 штук. Они будут размещаться не сразу, а в три этапа каждые 10 дней.
По мнению специалистов, с учётом десятилетнего срока заключения договоров вложения бизнеса должны окупиться в пятилетний срок.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Мы видим интерес со стороны предпринимателей, специализирующихся на рекламной деятельности не только Самарской области, но и других регионов страны. На сегодняшний день им предложены уникальные условия. Это и десятилетний срок эксплуатации, и сохранение цены лотов на уровне пятилетней давности, и максимально простая и доступная процедура торгов. Мы сознательно на это пошли, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы как можно больше участников могли испытать свои силы. Самара для игроков рекламного бизнеса является очень интересным регионом. У нас самая крупная (после Москвы и Санкт-Петербурга) агломерация в стране, хорошая динамика розничного товарооборота, активность строительства торговых центров и высокая покупательная способность. Кроме того, растёт промышленное производство и, по уточнённым данным, за прошлый год более чем на 9% выросли внебюджетные инвестиции. Всё это говорит о том, что деловая жизнь в регионе находится на подъёме. Я хотел бы призвать предпринимателей, особенно самарских, не упускать возможность и обратить внимание на этот перспективный бизнес», передает пресс-служба облправительства.
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