В Самарской области обсудили перспективы развития ритейла
4 октября 2019 16:12
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SUMMIT & WORLD HALAL DAY (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль) в г. Самара на площади Куйбышева была проведена Школа ритейла (розничной торговли) METRO AG. В ней принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
«Создавая проект Школы ритейла, мы ставили перед собой цель достигнуть продуктивного диалога между представителями торговых сетей и предпринимателями Самарской области, - сказал председатель областного Правительства, приветствуя собравшихся. - Правительство региона заинтересовано в том, чтобы наши сельхозтоваропроизводители, владельцы торговых объектов получили от этого форума максимальную пользу. Лишь одно из направлений – Школа ритейла и торгово-закупочные сессии, которые сегодня здесь будут проводить практически все крупнейшие российские торговые сети и крупнейшие торговые сети
Самарской области».
Во многом такой формат уникален. Например, торгово-закупочные сессии АО «Тандер» проводились до этого только в Москве и Краснодаре. Впервые на
территории нашего региона у производителей есть отличная возможность представить свой товар, обсудить требования сетей, вопросы цены, показать свой товар «лицом» и заключить контракт на поставку для всех потребителей Российской Федерации. У торговых сетей достаточно жесткие требования к качеству и объему производимой продукции, их интересуют только крупные объемы. Производители, которые не заключат контракт сегодня, получат полезный опыт, как это сделать в будущем.
«Мы подумали и о компаниях небольших, потому что помимо сетевой торговли есть другие форматы. Здесь присутствуют руководители крупнейших ассоциаций
малоформатной торговли, которые позволяют развивать, например, киосковую торговлю, небольшие магазины. Они на федеральном уровне участвуют в
формировании законодательства по этим направлениям. Контакт с первыми лицами этих ассоциаций будет абсолютно доступен и здесь, на выставке, и в отеле Лотте. Это позволит предпринимателям лучше спрогнозировать перспективы своего бизнеса, учесть те современные тенденции, которые развиваются в торговле именно такого формата. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности наших производителей и развитию малого и среднего бизнеса», - считает председатель Правительства Самарской области.
Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Евгений Адашев рассказал о программе работы Ассоциации с региональными поставщиками. Он поблагодарил Правительство Самарской области за приглашение на саммит и высказал пожелания продолжать дальнейшее сотрудничество.
Тема ритейла была продолжена в ходе панельных дискуссий, состоявшихся на площадках отеля «Лотте». Их участники обсудили актуальные тенденции и
перспективы развития ритейла. Поднимались такие темы, как необходимые и избыточные меры по регулированию торговли, введение маркировки «вредных» продуктов по системе «светофор», региональные ограничения продаж тонизирующих безалкогольных напитков, цифровая маркировка товаров.
На одной из дискуссий обсуждались основные направления взаимоотношений разных форматов торговли и ключевые точки взаимодействия с региональными
органами власти. О региональной товарной символике – областной инициативе повышения конкурентоспособности местных производителей – рассказал министр
промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Он подчеркнул, что для получения товарного знака «Самарский продукт» необходимо только одно условие – подтверждение места производства продукции. «Облегченные условия получения товарного знака делают его достаточно привлекательным для предпринимателей. Сейчас в нашем активе более 1400 наименований продукции и более чем 60 товаропроизводителей в различных секторах экономики», - сказал министр. Благодаря универсальности регионального товарного знака широта представленной продукции достаточно велика – от продовольственных товаров до
сельскохозяйственной техники. Активное участие в товарной символике принимают и ремесленные производства, сувенирная продукция, которая пользуются спросом среди туристов.
Здесь же, на мероприятии, стало известно, что в губернии появились новые обладатели товарного знака «Самарский продукт». Виктор Кудряшов торжественно
вручил свидетельства на право использования региональной символики четырем компаниям: ООО фирма «Нектар», ООО «Данон Россия», ООО «Балтика», бренду
«Viva SperanZa».
В ходе работы Саммита компания розничной торговли Х5 Retail Group провела специальную сессию для обладателей товарного знака «Самарский продукт». Виктор Кудряшов и заместитель директора Волжского филиала Х5 Retail Group Алексей Сорокин обменялись соглашениями о сотрудничестве между Правительством Самарской области и «Х5 Retail Group», передает пресс-служба облправительства.
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