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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре работают 120 бесплатных катков

1 января 2020 21:26
93
Адреса катков.
Традиционно каждую зиму любимым развлечением множества взрослых и детей становится катание на коньках.

С адресами катков вы можете ознакомиться здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.  
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Комментарии


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