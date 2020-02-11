В Петербурге накажут медиков, которые взяли у девочки анализы на коронавирус

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К омбудсмену с просьбой разобраться в ситуации обратилась мама девочки. По её словам, поводом для проверки стало путешествие дочки в Китай в середине января. Однако после возвращения ребёнка прошло больше недели и никаких сообщений о необходимости сдать анализы не поступало.Вечером 30 января в дверь квартиры постучали люди в защитных масках. Школьница открыла незнакомцам дверь и объяснила, что родителей нет дома, а дозвониться до мамы не получается. Однако те настояли на проведении необходимых анализов.— Нам подтвердили, что данная ситуация имела место, и признали: сотрудники действительно превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно, их намерения были благими — защитить население от страшного вируса, но это не повод нарушать права юных граждан, — сообщила Агапитова.Она также отметила, что важным в этой истории остаётся ещё один вопрос: почему 10-летняя девочка открыла дверь незнакомцам? Омбудсмен призвала родителей ещё раз поговорить с ребёнком о правилах безопасности.