Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ пожать руку Сюткину
26 октября 2019 13:57
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Королев исполнил народную песню "Когда молод был". Во время его номера, к мужчине повернулись все наставники, кроме Сюткина. Королев решил пойти в команду Константина Меладзе, который в ответ на выбор участника лично подошел к нему и пожал руку. Затем Королев направился к Полине Гагариной и Сергею Шнурову, минуя Сюткина, после чего покинул сцену.
В комментариях пользователи видеохостинга обратили внимание на казус, и некоторые из них предположили, что участник шоу не проявил уважение к не повернувшемуся к нему наставнику.
"Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал", — написала Genevra a.
"Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное", — заметил Radar Magazine.
Однако некоторые комментаторы выразили мнение, что Королев мог перенервничать и не заметить Сюткина.
"Слушайте, я вот даже не представляю себе как там нервничает человек… Он мог просто не заметить в силу волнения. Он просто растерялся и забыл пожать ему руку", — возразила Гузель Газизова.
Премьера восьмого сезона "Голоса" состоялась 11 октября. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".
Фото: Кадр видео YouTube/moika78.ru
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